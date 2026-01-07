Anno nuovo, problemi idrici vecchi da risolvere 

Durata 70 giorni la fase più critica dell’emergenza idrica è di certo alle spalle ma l’anno nuovo non sembra ancora aver portato con sé soluzioni capaci di cancellare le piccole e grandi criticità, che ancora si trascinano.

L’ultimo problema idrico in ordine di tempo è un deciso abbassamento della pressione segnalato in varie zone del paese dal 20 dicembre. Il giorno dopo una nota del Comune ne individuava l’origine in una probabile grossa perdita (determinata, in una rete distribuzione obsoleta e fragilissima, dal forte aumento di portata dovuto alle piogge) e annunciava verifiche da parte della controllata Domusacqua srl. Il problema è perdurato dato che una nuova nota del 4 gennaio riferiva degli stessi problemi (e anche di mancanza d’acqua in alcune utenze) e di nuove verifiche della Domuscqua. «Entrambe le sorgenti di alimentazione - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Fabrizio Saba - sono in salute dato che raggiungono spesso il “troppo pieno” e scaricano acqua verso il fiume. Il problema è legato alla distribuzione e, sentito il gestore, si sarebbe trattato di una perdita localizzata nelle condutture verso la provinciale per Villamassargia ma che la società è riuscita a sistemare. Non risultano altri disagi se non quelli strutturali patiti da alcune utenze nella parte più alta del paese». Dal 7 ottobre, invece, si convive con la torbidità e con un’ordinanza che vieta l’uso dell’acqua per i consumi umani e alimentari. Anche in questo caso la situazione sarebbe in via di risoluzione: «Prima di Natale - riferisce l’assessore - le verifiche ufficiose con un “torbidimetro” restituivano valori sotto soglia. Riteniamo che i nuovi campionamenti fatti stamattina (ieri ndr ) ci consentano di revocare l’ordinanza». Attende invece il parere dei sovra-enti regionali il progetto comunale (finanziato con 700 mila euro della Regione) per il revamping del potabilizzatore comunale (in modo che possa purificare acqua di varie qualità) e per la nuova condotta verso la diga di Punta Gennarta ad Iglesias. «La Regione - avvisa Saba - ha prolungato fino a luglio lo stato di calamità naturale per siccità e quindi anche il termine per effettuare i lavori. Il nostro progetto è stato trasmesso all’Egas il 2 dicembre. Appena arriveranno i vari nullaosta potremo bandire i lavori».

RIPRODUZIONE RISERVATA