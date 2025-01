Anno da urlo: trenta milioni di opere pubbliche 

Il PalaMura quasi rimesso a nuovo e lavori di riqualificazione nel parco Baden Powell (300mila), nel teatro Parodi (300mila) e nel Museo del Porto (200mila), oltre alla realizzazione di una pista ciclabile (1,8 milioni). Sono gli interventi di manutenzione delle strutture pubbliche in corso di progettazione e attuazione nell’anno 2025 nel territorio comunale di Porto Torres, progetti finanziati nell’ambito della programmazione della Rete Metropolitana 2023-2025 per un totale di quasi 2 milioni di euro. Somme a cui si aggiungono circa 30 milioni dell’ambizioso programma di opere pubbliche in corso e da appaltare, con risorse regionali e comunali. Tra i progetti anche la pista ciclabile che unirà due quartieri, dal campo di calcio del rione Satellite alla piazza dell’Asfodelo oltre ai lavori per la certificazione incendio che consentirà allo stadio di ospitare 12 mila persone. «Le politiche di sviluppo attuate dall’amministrazione mettono al centro la riqualificazione urbana della città - hanno detto l’assessora ai Lavori pubblici, Simona Fois e il sindaco Massimo Mulas - cercando di migliorare la qualità della vita dei nostri quartieri. Un importante obiettivo che potremo attuare grazie ai fondi comunali e ai finanziamenti regionali che ci sono stati riconosciuti». (m. p.)

