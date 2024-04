Anno accademico nel nome di Riva 

Maestro di sport e di vita, un esempio da seguire, unificatore. È Gigi Riva, l’uomo amato da tutti e diventato Mito che ieri, in una data non casuale, ha accompagnato l’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Cagliari nell’Aula Boscolo della Cittadella universitaria di Monserrato. «Abbiamo scelto la data per rievocare il 12 aprile del 1970: il Cagliari vinse lo scudetto. Avevo 8 anni e mai avrei pensato di venire nella città di Gigi e rendergli omaggio. Contribuiamo, come comunità, a lasciare un segno scolpito di riconoscenza», ha detto il rettore dell'Università di Cagliari, Francesco Mola, «Gigi Riva, per motivi diversi è nei cuori di tutti, è un patrimonio del Paese ma ancor più della Sardegna e di Cagliari. Quando gli studenti di altri Paesi si chiederanno chi sarà mai stato questo professor Riva, un coro dirà: «Non è stato un professore, ma maestro di sport e di vita». Per questo, gli impianti sportivi del Cus Cagliari saranno intitolati a lui.

La platea

In sala anche il figlio Nicola e la nipote Virginia Riva, rappresentanti della politica tra cui il vice presidente della Regione, Giuseppe Meloni, il presidente del Consiglio, Piero Comandini, forze dell'ordine, istituzioni, il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, e il capitano Leonardo Pavoletti. E poi Fabrizio Cherchi (rappresentante del del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario) ed Elena Fontanarosa (degli studenti).

Nicola Riva commosso

«I riconoscimenti verso papà sono sempre una sorpresa, ma aumentano in me la consapevolezza che lui sia stato non solo un calciatore, ma molto di più: alla Sardegna ha lasciato tanto. La sua figura e il suo ricordo crescono e rimarranno sempre», è il commento di Nicola Riva, commosso dopo aver visto l’ultima videointervista del 2016 al Mito realizzata dal direttore de L’Unione Sarda, Emanuele Dessì. «Per i grandi personaggi, nelle redazioni giornalistiche c’è sempre pronto il coccodrillo, un pezzo per ricordarli. Per Riva non c’era, perché la sua morte nell’immaginario di noi giornalisti non poteva arrivare, però il ricordo suo e dello scudetto saranno sempre con noi, nel cuore e nella mente», ha detto Dessì. Gigi Riva, protagonista dello sport, della storia della Sardegna e dell’Italia repubblicana e «come tale fa parte dei nostri discorsi nelle aule dell’università. Quando parlo della storia d’Italia agli studenti parlo della vittoria del Cagliari del 1970 perché è un evento periodizzante», ha evidenziato Gianluca Scroccu, docente di Storia contemporanea, durante la sua prolusione dedicata a Rombo di tuono.

Il rettore e l’Ateneo

Mola ha poi ripercorso i primi tre anni del suo mandato alla guida dell’Ateneo cagliaritano, ha parlato degli obiettivi e dei traguardi raggiunti, ma anche di quelli ancora da toccare e delle difficoltà che ogni giorno l’Università deve affrontare. «Lavoriamo spesso con norme che non ci permettono di essere competitivi. Chiediamo uno sforzo ai dipendenti, ma allo stesso tempo non possiamo ricorrere a incentivi economici. Di fatto siamo stati relegati al ruolo di azienda, senza però avere la possibilità di scegliere e decidere come tale. E allora come possiamo lavorare con i partner europei, quando dobbiamo fronteggiare gli ostacoli interni e scontrarci con norme per nulla semplici?», ha proseguito il rettore, lanciando anche un appello alla politica. «Alla presidente Todde, al presidente del Consiglio regionale, Comandini, agli assessori e a tutto il Consiglio assicuro che in me non troveranno mai chi andrà a chiedere risorse senza che vi sia una visione di sviluppo condivisa».

