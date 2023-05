Annita Garibaldi Jallet racconta Anita, Giuseppe e la Sardegna  

Figlia di Sante, figlio di Ricciotti, a sua volta figlio di Giuseppe Garibaldi e di Ana Maria de Jesus Ribeiro (il marito la chiamava Anita e così viene ricordata), Annita (con due enne, secondo la trascrizione italiana del nome della bisnonna), ripercorrerà le vicende dei figli della coppia: Menotti, Ricciotti, Teresita, e del genero Stefano Canzio, per proseguire con quelle dei nipoti. Secondo Garibaldi Jallet, uno spazio particolare, in questa genealogia, hanno le figure femminili, per esempio: Costance Hopcraft, moglie di Ricciotti, che lo ha accompagnato nelle sue imprese militari e politiche, o la stessa Teresita, terzogenita, madre di 16 figli. «Donne di spirito e grande coraggio che hanno partecipato attivamente alle attività dei mariti». Una famiglia prolifica, sparsa per il mondo, unita però nel mito di Garibaldi, che, osserva la cultrice delle memorie famigliari, «è stato interpretato in maniera diversa, sia in pubblico che in privato, i cui valori sono ancora attuali: fu un uomo onesto che pose la sua vita al servizio di una causa senza chiedere nulla per sé».

Per i Dialoghi di archeologia, architettura, arte e paesaggio, la rassegna curata da Maria Antonietta Mongiu e Francesco Muscolino, direttore del Museo archeologico nazionale di Cagliari, la studiosa, già docente di diritto costituzionale all’Università di Bordeaux in Francia, presidente fino all’anno scorso, per dieci anni, dell’Associazione nazionale veterani e reduci Garibaldini, terrà domani una lectio magistralis sulla biografia famigliare, in cui le dimensioni privata e pubblica si intersecano continuamente. L’appuntamento è a Cagliari, nella basilica di San Saturnino, alle 18.

C’è Garibaldi e ci sono i Garibaldi. Perché, diciamolo, anche se la storia famigliare deborda di esempi che reggono il paragone con l’avo, «un mito non ha figli e nipoti, un mito è un mito, e basta». Annita Garibaldi Jallet, nipote di Giuseppe che fece l’Italia, ha ricostruito le diramazioni che la numerosa discendenza del bisnonno ha percorso nel mondo: dall’Italia, al Perù, agli Stati Uniti, per citarne alcune. Custode delle memorie famigliari, ci ha scritto due libri omonimi: “I Garibaldi dopo Garibaldi“, il primo dedicato ai figli di Giuseppe e Anita, pubblicato circa dieci anni fa, il secondo rivolto alla terza generazione, uscito lo scorso anno per la casa editrice Le Lettere.

Incontro

Una famiglia

Caprera

Un mito che ha molto a che fare anche con la Sardegna, e Caprera soprattutto, di cui il generale del Risorgimento fece il suo eremo. Per l’isola, ricorda Garibaldi Jallet, aveva sognato piani di sviluppo agricolo e ferroviario che furono disattesi. «I paesaggi che Giuseppe Garibaldi ha costruito nell’isola» chiosa Maria Antonietta Mongiu, non sono così noti, come si crede. Il personaggio, oggetto di culto nel mondo, attende di essere indagato nelle declinazioni che hanno inerito nella Sardegna del suo tempo. Non solo sotto il profilo del paesaggio, ma per quanto attiene la formazione delle classi dirigenti sarde».

