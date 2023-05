Annis si dimette, al suo posto c’è Serrau 

A dare la notizia è stata la prima cittadina Paola Secci. «La nostra giunta è sempre stata composta da assessori e assessore competenti, con grande spirito di servizio e senso di responsabilità. Ringrazio l'assessora Ilaria Annis per il prezioso lavoro svolto e per la grande sensibilità dimostrata in questi anni. Auguro un buon lavoro al nuovo assessore Mario Serrau certa che il suo impegno e dedizione porteranno alla giunta altrettanti ottimi risultati», ha spiegato la sindaca.

Alla fine il rimpasto è arrivato. Dopo le indiscrezioni che giravano dall’inizio di aprile, l’assessora Ilaria Annis, dei Riformatori, ha annunciato le sue dimissioni. Al suo posto entra il collega di partito Mario Alberto Serrau. Tutto previsto da tempo a quanto pare, anche se negli ultimi tempi si erano moltiplicate le voci di tensioni e malumori. Subito dopo le elezioni infatti un pugno di preferenze dava vincente Serrau, ma quest'ultimo per motivi personali aveva dato la precedenza alla seconda più votata (di stretta misura) Annis.

L’annuncio

A dare la notizia è stata la prima cittadina Paola Secci. «La nostra giunta è sempre stata composta da assessori e assessore competenti, con grande spirito di servizio e senso di responsabilità. Ringrazio l'assessora Ilaria Annis per il prezioso lavoro svolto e per la grande sensibilità dimostrata in questi anni. Auguro un buon lavoro al nuovo assessore Mario Serrau certa che il suo impegno e dedizione porteranno alla giunta altrettanti ottimi risultati», ha spiegato la sindaca.

Resta invece ancora aperta la partita per il possibile avvicendamento tra l’assessora alle Attività Produttive Roberta Recchia e il capogruppo di Forza Italia Lello Argiolas anche se i bene informati dicono che dovrebbe accadere presto.

Il neo assessore

Serrau, classe 1983, dipendente dell’Arst, si sente un po’ come un bimbo al primo giorno di scuola: «Sono emozionato e onorato di rivestire questa carica, e ringrazio la sindaca per la fiducia accordatami», dice. «L'avvicendamento con Ilaria, che ringrazio con tutto il cuore per l'impegno e il lavoro svolto, è frutto di un accordo pre elettorale; in quell’occasione ci fu una bellissima e simbolica stretta di mano. Questo ha dato, e darà, l'opportunità a più persone di ricoprire diverse cariche, in linea con il principio dei Riformatori, che promuove il gioco di squadra». Poi dà qualche anticipazione: «Il mio impegno riguarderà gli anziani quanto i giovani: i primi sono la nostra memoria storica, le nostre radici; i secondi il futuro. Rappresentano il collante nella vita della nostra cittadina. Sarà un lavoro guidato dal senso di unione e comunità, con la speranza di essere sempre all'altezza delle circostanze».

L'ex

Soddisfazione e un po’ di malinconia per Ilaria Annis: «La parola data va rispettata, soprattutto in politica, ma non nego che lascio l'incarico con grande dispiacere e malinconia e con tanti progetti che ho seminato ancora da portare avanti», dice. Tra quelli che considera i maggiori successi, «un progetto a lungo termine che cercherà di combattere il bullismo e altre piaghe giovanili, anche con l'organizzazione di momenti di intrattenimento la realizzazione di spazi per i giovani»; mentre «per gli anziani, purtroppo, ad oggi si è potuto fare poco ma sono certa che a breve, come già previsto, verranno portati avanti degli interventi importanti».

Restano i bei ricordi: «Mi rimarrà nel cuore aver contribuito al sorriso di tanti bambini, nelle varie occasioni di svago organizzate per loro. È stata un'esperienza intensa e coinvolgente», conclude, ringraziando «la sindaca che mi ha accordato la fiducia, e tutti gli uffici, per il loro supporto».

