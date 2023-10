Annicchiarico, il generale che gelò gli Stati Uniti 

La crisi di Sigonella, una notte d’autunno, il dirottamento dell’Achille Lauro tutt’altro che sullo sfondo. E un “tira e molla” con gli americani risolto anche grazie al sangue freddo di un militare dell’Aeronautica. La storia, tra il 10 e l’11 ottobre del 1985, ha accolto tra i suoi infiniti capitoli il nome di Ercolano Annicchiarico, pugliese, all’epoca colonnello dell’Arma Azzurra.

Il giorno dopo avrebbe dovuto lasciare il comando della base di Sigonella, ma fronteggiò sul campo un’emergenza che avrebbe potuto incrinare le relazioni tra Italia e Stati Uniti. Eseguì gli ordini dell’allora presidente del Consiglio Bettino Craxi: da una stanza dell’hotel Raphael, a Roma, il capo del Governo mediava (imponendosi sul presidente Reagan, al limite della rottura dei rapporti diplomatici con gli Usa) sulla consegna alle autorità italiane dei quattro terroristi che avevano sequestrato la nave da crociera Achille Lauro e ucciso Leon Klinghoffer, cittadino statunitense ebreo e paraplegico.

I quattro finirono a Sigonella dopo che l’aereo che li trasportava, un boeing Egypt Air, venne intercettato dagli F14 americani decollati dalla portaerei Saratoga e costretto a dirigersi verso l'aeroporto militare siciliano per l'atterraggio, che al termine del primo avvicinamento venne negato e successivamente autorizzato in quanto aveva dichiarato l’emergenza carburante. Una volta in pista, essendo Sigonella in territorio italiano, i nostri militari arrivarono quasi al corpo a corpo con quelli scelti della Delta Force, che puntavano senza fronzoli a portarsi via i quattro, artefici dell’uccisione di un cittadino americano.

Oggi Annicchiarico ha 83 anni ed è un generale in congedo. Vive a Grottaglie, in Puglia, e ricorda: «Mi toccò fare una scelta», racconta Annicchiarico a L’Unione Sarda . «Ho vissuto quello che viene definito il momento di solitudine del comandante: lui e solo lui, dopo aver sentito i propri collaboratori, deve indicare la linea d'azione».

Lei è entrato nella storia italiana, quella notte.

«Questo dicono i fatti».

Fu sua l'iniziativa di far voltare i militari italiani sulla pista per respingere l’assalto degli americani al boeing?

«Gli americani volevano entrare dentro l'aereo per prendere i terroristi. In un primo momento avevo a disposizione due o tre carabinieri della stazione dell’aeroporto. A rinforzo, una ventina di Vam del pronto intervento dell’Aeronautica, e qualche militare che riuscimmo a recuperare buttandolo giù dal letto: era già passata la mezzanotte. Abbiamo approntato così il sistema di protezione del velivolo da eventuali forzature americane».

A bordo c'erano autorità egiziane, oltre ai terroristi?

«C'era un funzionario del ministero degli Esteri, che si qualificò come ambasciatore. Ma anche forze di sicurezza, più che altro agenti dei servizi egiziani».

E c'era Abul Abbas, capo della frangia ribelle dell’Olp, o è una leggenda?

«C'era anche lui».

Avete visto i terroristi?

«Certo. Siamo stati davanti all’aereo finché i terroristi non sono scesi per essere presi in consegna dall'autorità giudiziaria».

Nel finale di un film sull’Achille Lauro, il generale americano Carl W. Stiner, cui lei fu contrapposto, le fa i complimenti per il coraggio. Fu così o sono ricostruzioni cinematografiche?

«La trattativa durò tre ore. Nella fase finale ci trasferimmo in una in una sala vicino al centro operativo di base. Abbiamo continuato a discutere: lui sostenendo la sua tesi e io, naturalmente, la mia. Anche perché, a quel punto, avevo la forza delle disposizioni che mi erano giunte dal Governo».

Cioè dal presidente del Consiglio, il socialista Bettino Craxi.

«Fu lui a dare l’ordine di consegnare i terroristi all'autorità giudiziaria italiana. Quando il generale americano ha capito che le nostre posizioni erano ferme, lo avvisai che, su disposizione del capo del Governo italiano, se entro 10 minuti non avessero abbandonato la zona attorno all’aeroplano, avrei dato ordine ai nostri militari, ai carabinieri e agli avieri Vam di disarmare i suoi uomini. A quel punto si spostò in un terrazzino con un suo assistente, che gli reggeva un telefono satellitare collegato probabilmente con la centrale operativa della Saratoga. Quando ritornò dentro, mi mise una mano sulla spalla dicendomi: ok , i terroristi sono suoi».

Puntaste i fucili contro gli americani?

«No, ma eravamo faccia a faccia. Ricordo che i fatti accaddero in territorio italiano, a casa nostra: dare l'ordine di disarmare i soldati equivaleva ad attaccare gli americani».

Sa che per un attimo lei ha avuto in mano le sorti del Paese?

«Avevo 45 anni, dirigevo una base importante e avevo tutta l’esperienza necessaria per fronteggiare l’emergenza».

Sigonella influì molto sui rapporti Italia-Usa, per l’effetto dell’ordine che le diede Craxi dal Raphael.

«I rapporti con gli Stati Uniti, che all’inizio presero Sigonella come un affronto, forse furono rafforzati da quell’evento. Craxi, del resto, era stato colui che aveva voluto l'istallazione degli euromissili a Comiso. Aggiungo che l’Italia era stata invitata per la prima volta al G7, che si svolgeva proprio negli States. E quando Craxi disse che non sarebbe andato, arrivò la famosa lettera del presidente Ronald Reagan per mettere una pezza».

Ha avuto a che fare con Craxi dopo l'episodio?

«So che mi avevano fissato un appuntamento subito dopo il fatto. Il precipitare della situazione politica, con il repubblicano Giovanni Spadolini che ruppe l’accordo di Governo, fece saltare l’incontro».

Che gli americani Sigonella se la fossero legata al dito è un dato di fatto.

«Di sicuro non l'hanno presa bene. Il fatto accadde la sera prima che io lasciassi il comando. Gli americani partirono da questo presupposto: a Sigonella sono in festa, facciamo atterrare lì l’Egypt Air e, con i nostri uomini delle forze speciali, facciamo saltare il portellone e ci prendiamo i terroristi. Così non è stato perché hanno chiesto di far atterrare su una base militare un aereo civile. Sigonella è un aeroporto militare ed è vietato, sempre che alla base non ci sia un’autorizzazione preventiva dalle autorità centrali».

Perché allora atterrò?

«Vera o no che fosse la richiesta, l’Egypt Air dichiarò l’emergenza carburante».

Di tutta la vicenda, che cosa l'ha segnata di più dal punto di vista umano?

«In questi anni sono stato spesso invitato a narrare gli accadimenti di quella notte e devo dire che, in queste occasioni, il mio pensiero è andato sempre ai miei collaboratori, ai controllori del traffico aereo e a tutto il personale che si trovava nella base di Sigonella. Soprattutto gli avieri Vam, giovanissimi ragazzi di leva che quella notte seppero tenere la posizione, facendo di loro un simbolo di un'Italia che sa prendersi le proprie responsabilità».

Il suo concetto di Craxi.

«Non voglio sacrificare al solo discorso sulle eventuali responsabilità del presidente Craxi, sanzionate per via giudiziaria, le considerazioni complessive della sua figura di leader politico e di uomo di Governo. La stagione della presidenza Craxi venne caratterizzata dalla parola modernizzazione , legata al sogno di una grande riforma non compiutamente attuata ma ricca di atti di eccezionale rilevanza quali la revisione della scala mobile, l'installazione degli euromissili a Comiso, la revisione del Concordato. Si dice che i popoli vadano governati e Craxi ha governato l'Italia».

E della classe dirigente attuale?

( sorride ) «Oggi i politici pensano solo alle elezioni, una volta erano statisti e pensavano alle generazioni future».

Sono trascorsi 38 anni: che cosa resta?

«L'orgoglio di aver avuto al mio fianco collaboratori che, con competenza e coraggio, hanno saputo gestire e affrontare una situazione in cui, per la sua eccezionalità e la natura delle forze sul terreno, eravamo in una evidente condizione di svantaggio. Ma sono orgoglioso anche di aver compiuto il mio dovere di militare e servitore dello Stato, con quel senso di responsabilità che è stato bandiera di un'Italia che una sera dell'ottobre del 1985 ebbe la forza di dire no agli americani grazie alla determinazione di quegli uomini e alla caratura di un politico di razza quale è stato il presidente Bettino Craxi».

Dopo Sigonella ha diretto altre basi?

«No. L'anno di comando è esaltante, ma anche stancante. Per cui dico che un anno basta e avanza. La gestione del personale diventa difficile e avere a che fare con circa 2 mila uomini non è semplice. A Sigonella avevamo qualcosa come 700 ragazzi di leva. C'era ancora la leva obbligatoria».

Lei, da quel no , ha avuto più onori o oneri?

( Sorride ancora ) «Non so se me l’abbiano fatta pagare. Di sicuro vado in giro a testa alta. Forse ho avuto una carriera spezzata, ma a me va bene così. Ho proseguito negli incarichi da colonnello, sono stato allo Stato maggiore, a capo di un reparto. Poi sono andato a Parigi come addetto aeronautico per tre anni. Infine, quando sono rientrato in Italia, ormai mancava qualche anno alla pensione. Ho cambiato 15 sedi. E mi sono spostato sempre insieme a mia moglie e alle mie due figlie».

Un messaggio ai giovani.

«Recuperate gli ideali. Sono importanti».

