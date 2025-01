Anni scrive all’Anas: «Così si riducono i disagi» 

«Sono proposte migliorative che se recepite risolverebbero molti problemi e ridurrebbero notevolmente i disagi». Così il sindaco Stefano Anni commenta la lettera che ha inviato all’Anas in cui suggerisce alcune soluzioni tecniche per superare il caos nella viabilità attorno al cantiere di ammodernamento della 131, specie in seguito alla demolizione del cavalcavia Nuraminis-Serramanna che ha privato del naturale accesso alla Statale e alla Provinciale 54 per Serramanna. «L’utilizzo improprio della viabilità comunale rurale sta creando pericoli quotidiani per la promiscuità con il traffico agricolo, il traffico continuo dei mezzi pesanti nelle strade interne del centro abitato di Nuraminis per poter raggiungere le attività produttive rimaste isolate a seguito della demolizione del cavalcavia». Anni, che ha firmato un’ordinanza con la quale ha chiuso ai non residenti via Nuracesus e via Villasor, divenute l’unico collegamento tra Nuraminis e Serramanna, ha incontrato il collega di Serramanna Gabriele Littera. Oggetto del tavolo le azioni congiunte da intraprendere. Da qui le richieste ad Anas. «Sarebbe auspicabile provvedere tempestivamente all’apertura e collegamento della rampa di innesto dalla Provinciale Serramanna-Nuraminis alla complanare R1 al fine di dare continuità alla strada provinciale ed evitare l’utilizzo di strade rurali inidonee, e apertura del tratto della complanare R4 compreso tra la via Nazionale, e il sottopasso di collegamento tra la via Satta e la complanare R1 e apertura straordinaria di una bretella di collegamento per chi proviene da Sassari».

