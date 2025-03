Anni di violenze sulla figlia, coppia in carcere 

Sentenza definitiva e trasferimento in carcere (avvenuto ieri mattina) per una coppia accusata di abusi sessuali (durati una decina di anni), vittima la figlia delle due persone ritenute responsabili di fatti avvenuti dal 2007 al 2018 a Olbia e in un piccolo centro della Gallura. La posizione più grave, stando alla sentenza della Corte d’Appello di Sassari, è quella di un uomo di 50 anni, il padre della vittima. Era lui che ha abusato della figlia da quando aveva nove anni, mentre la compagna avrebbe assistito alle violenze senza alcuna reazione. L’uomo dovrà scontare quasi otto anni di carcere, mentre la moglie tre anni e sei mesi. La Corte d’Appello, confermando la sentenza del Tribunale di Tempio, ha disposto per la coppia la perdita della responsabilità genitoriale, l’interdizione da qualsiasi ufficio attinente la tutela, la curatela e l’amministrazione di sostegno. I due erano difesi dal penalista Angelo Merlini. Oggi la vittima è una donna, ha 25 anni, e continua a combattere le conseguenze di un calvario durato un decennio. Durante la lunga vicenda giudiziaria per due volte è stato necessario un doloroso passaggio davanti ai giudici con la rievocazione delle violenze subite per opera del padre. La vittima, parte civile nel processo, era rappresentata dall’avvocata Delia Serra e assistita dalle volontarie di Prospettiva Donna. (a. b.)

