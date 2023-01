Anni di solleciti per 24 euro non dovuti 

A volte ritornano, come nella famigerata antologia thriller. Succede a Guspini: a tornare, nella cassetta della posta di Giacomo Palla, sono le cartelle di pagamento per prestazioni mediche erogate in un periodo in cui l’ex fotografo, ora in pensione, godeva dell’esenzione in quanto disoccupato. Alla Asl di Sanluri sono confusi: inviano una prima cartella di pagamento nel 2018; Palla fa ricorso, spiegando la situazione e dimostrando come stavano i fatti; gli uffici sanitari accolgono la pratica con tanto di verbale di sgravio, datato febbraio 2021. Però sempre a febbraio arriva per la seconda volta la cartella di pagamento. Non è l’unica. Alla fine di novembre 2022, stessa storia: il campanello suona, ne arriva un’altra.

Il carteggio

Nel 2012, quando ha usufruito di una prestazione sanitaria da 17,82 euro per il figlio Luca, all’epoca minorenne, Giacomo Palla era disoccupato. Dopo sei anni, nel 2018, arriva la prima cartella. «Avevo dimostrato che nel ’12 non lavoravo e avevo esenzione, e a febbraio 2021 mi è arrivato il verbale di sgravio dalla Asl di Sanluri», racconta il pensionato. Nelle conversazioni via e-mail tra Palla e la Asl, quest’ultima assicura che avrebbe comunicato essa stessa la decisione e l’annullamento della cartella all’agenzia delle Entrate. Probabilmente qualcosa è andato storto. Infatti a casa Palla continuano ad arrivare cartelle: tra somme dovute per le prestazioni, oneri di riscossione e diritti di notifica, il conto ora ammonta a 23,88 euro.

«Non so come venirne fuori, è inaudito che le continuino a mandare», confida Palla: «L’importo è irrisorio, si tratta di circa 24 euro, ma è una questione di principio. Dalla Asl hanno già riconosciuto l’esenzione con quella lettera di sgravio».

Negli uffici della Asl