Anni d’Argento, sfratto e polemiche 

Anni d’Argento, dopo lo sfratto del Comune (ancora) nessun rimborso. È diventato un caso quello dell’associazione di volontariato di Serramanna che riunisce 257 soci – da sempre molto attiva nel sociale e in particolar modo per le attività degli anziani – che dopo la comunicazione del Comune ha dovuto lasciare in fretta e furia la storica sede di via Fratelli Rosselli, cercare un locale alternativo d’emergenza (in via Parrocchia) e fare il trasloco.

Il quesito

Proprio sull’ultimo punto chiedono chiarimenti i consiglieri di minoranza Gigi Piano, Davide Batzella, Erika Littera e Barbara Steri con l’interrogazione urgente rivolta al presidente del Consiglio Marco Maccioni e al sindaco Gabriele Littera. «In considerazione della decisione del Comune che ha imposto, con effetto immediato, lo sgombero dei locali di via Fratelli Rosselli, l’amministrazione avrebbe dovuto provvedere al trasloco a proprie spese. Per questo chiediamo se si intenda provvedere alla concessione del rimborso delle spese di trasloco e di un contributo per le spese di affitto, gestione e funzionamento». Il conto è presto fatto: «La spesa complessiva finora ammonta a circa 2.700 euro», si legge nell’interrogazione che è servita anche a ricordare il peso del sodalizio: «L’associazione svolge da sempre, con la massima disponibilità nei confronti delle amministrazioni comunali che si sono susseguite, attività per gli anziani e fornisce un importante contributo alle azioni di aggregazione sociale e valorizzazione degli anziani del paese. Per fare alcuni esempi: garantisce il servizio dei Nonni vigile, realizza le attività dell’Università della terza età, gestisce la biblioteca Pietro Lasio».

La replica

Il sindaco ha risposto con una comunicazione scritta nella quale spiega che i locali di via Fratelli Rosselli non erano più agibili, ribadisce il sostegno costante ad Anni d’Argento e assicura di aver offerto delle alternative: «Una porzione del mercato civico di corso Europa per lo stoccaggio di materiali e arredi, il palazzetto di Bia Nuraminis per attività sportive tre giorni alla settimana; la palestra di via Sicilia per attività sportive due giorni alla settimana. Inoltre, l’amministrazione ha più volte incontrato i rappresentanti dell’associazione per esplorare ulteriori possibilità di utilizzo di spazi pubblici, compatibilmente con la normativa e la loro destinazione d’uso. Purtroppo, nessuna proposta e stata accettata». Anche la questione dei tempi e dei rimborsi viene spiegata punto su punto. «Una volta completati i lavori, lo stabile di via Rosselli tornerà ad avere una funzione sociale. E già prevista l’assegnazione di spazi dedicati alle associazioni di ambito sociale, con la possibilità di accesso a ulteriori locali condivisi per le medesime. Sul rimborso delle spese di trasloco e contributo per affitto e gestione: l’associazione può presentare regolare richiesta di contributo, documentando le spese sostenute. Sugli spazi: l’amministrazione ne ha già offerto di adeguati, agibili e idonei, rispettando le destinazioni d’uso».

RIPRODUZIONE RISERVATA