Anni d’Argento in mostra 

Dopo quattro anni di sospensione a Serramanna torna la “Mostra del Socio”, curata dall’associazione Anni d'Argento. Da ieri nella sede dell’associazione, in via Rosselli, sono in esposizione i lavori creativi realizzati dai soci nel loro tempo libero e durante corsi dell’Unitre (l’università della terza età): manufatti di sartoria, incisioni su vetro, pittura, coltelleria, pizzo e ricamo, modellini in ladiri, utensili in legno, sculture in bronzo, pasticceria. La mostra sarà visitabile anche oggi dalle 9,30 alle 20. (ig. pil.)

