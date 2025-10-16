VaiOnline
Oliena.
17 ottobre 2025 alle 00:27

Annegato in 50 centimetri d’acqua 

Operaio trovato nella fontana dopo ore di ricerche, disposta l’autopsia 

È stato trovato ieri mattina, attorno alle 8.30, riverso in circa 50 centimetri d’acqua, all’interno di una fontana alla periferia di Oliena. La vittima è Giovannino Cacceddu, 66 anni, originario del paese. L’uomo era scomparso da mercoledì sera, quando sono partite le ricerche seguite alla segnalazione dei familiari. Dopo ore di ricerche vane la tragica scoperta: il corpo è stato rinvenuto in via Masiloghi, nella periferia del paese. Secondo una prima ricostruzione, Cacceddu sarebbe scivolato accidentalmente nel canale, battendo la testa e, forse, annegando poco dopo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Nuoro e della stazione di Oliena, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Il pm dispone l’autopsia

Cacceddu era una persona benvoluta e conosciuta, che si fermava a parlare con tutti. Per chiarire le motivazioni del decesso, il pubblico ministero Elena Tres ha disposto l’autopsia sul corpo dell’uomo: un atto dovuto per chiarire le cause del decesso ed escludere comunque eventuali responsabilità di terzi. Le ipotesi infatti fatte dagli investigatori sono quelle di un possibile malore, oppure l’uomo potrebbe essere scivolato, finendo proprio in quell’abbeveratoio dove l’acqua non è più alta di 50 centimetri e, ormai privo di sensi, forse annegando. Così è stato ritrovato, faccia a terra nell’acqua e con quella che sembrava una ferita.

Notte di ricerche

Giovannino Cacceddu lavorava come manovale a giornata e viveva insieme alla sorella, che per prima si è accorta della sua scomparsa già dalla serata di mercoledì. Un’assenza strana. Da qui le ricerche tra conoscenti e amici con l’allarme, che ora dopo ora, è diventato preoccupazione sino alla scoperta della tragedia.

