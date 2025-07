Annega un’anziana, mistero sull’identità 

Un gruppo di turisti tedeschi ha visto il corpo nel mare del Poetto, i bagnanti hanno fermato una pattuglia della Polizia locale per chiedere i soccorsi. E dalla centrale operativa di via Crespellani sono partite le chiamate: alla Capitaneria di porto e ai carabinieri. È stato così, ieri mattina poco dopo le sette e mezza, che la macchina dei soccorsi in mare della Guardia costiera si è dispiegata nel Golfo di Cagliari, nello specchio di mare davanti alla sesta fermata, alla ricerca del corpo segnalato dai turisti e dai bagnanti. E le squadre di soccorso l’hanno trovato poco dopo: sembrava un uomo, e infatti è stata questa la prima segnalazione alla sala operativa della Capitaneria di porto, perché la persona morta per annegamento aveva i capelli corti. Soltanto quando è stata ripescata, ci si è resi conti che invece quel corpo apparteneva a una donna anziana di cui, fino a ieri sera, nessuno aveva denunciato la scomparsa.

I punti oscuri

È legato proprio all’identità della donna ripescata cadavere al Poetto, l’unico “giallo” sull’annegamento di ieri a meno di cento metri dalla costa - la Guardia costiera parla di una settantina di metri al largo per quanto riguarda il punto in cui è stato ritrovato il cadavere - della Sesta fermata. Un’intera giornata di accertamenti non è bastata per dare un nome a quell’anziana donna morta in mare in circostanze misteriose. Diverse le ipotesi, con una sola esclusione certa: l’omicidio. L’ispezione cadaverica del medico legale Roberto Demontis, fin dal primo momento ha categoricamente escluso l’ipotesi che la donna sia stata uccisa. Per il resto, considerato dunque che si tratta di un incidente oppure – ma al momento non ci sono elementi su questa possibilità - di un atto volontario, manca ogni certezza.

Gli accertamenti

Gli investigatori dei carabinieri e della Guardia costiera hanno cercato a lungo, nel litorale non soltanto del Poetto ma anche di Quartu, il punto in cui l’anziana potesse aver lasciato i vestiti e i propri oggetti personali prima di immergersi in mare, ma nulla è stato trovato, in questa storia che esclude a priori l’omicidio, ma lascia aperti tanti interrogativi su che cosa sia accaduto in realtà. La vittima non era entrata in mare per fare una nuotata: lo testimonia il fatto che fosse seminuda, ma non in costume da bagno. E nulla si esclude: dalla caduta accidentale in acqua durante una passeggiata mattutina, con perdita dei sensi e successivo annegamento, fino a un malore o un atto deliberato. Nessuna ipotesi, però, al momento è supportata da riscontri reali e indiscutibili. E il mistero rimane, a partire dall’identità: chi era quell’anziana ripescata in mare?

