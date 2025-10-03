VaiOnline
Siniscola.
04 ottobre 2025

Annega un turista tedesco  

Tragedia ieri mattina a Sa Petra Ruia, nella costa di Siniscola, dove un turista tedesco in vacanza da alcuni giorni ha perso la vita mentre faceva il bagno. L’uomo, entrato in acqua per una nuotata, si sarebbe sentito male e poco dopo è annegato, sotto gli occhi dei familiari e dei numerosi vacanzieri ancora presenti in questa suggestiva località della costa baroniese. Alcuni bagnanti lo hanno soccorso e trascinato a riva, mentre veniva allertato il 118. L’ambulanza è giunta in pochi minuti, ma per la vittima non c’era ormai più nulla da fare.

In spiaggia sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Siniscola e la Guardia Costiera, che hanno informato la Procura di Nuoro. Quest’ultima ha disposto la restituzione della salma ai familiari, sconvolti dall’accaduto.

Si tratta della prima vittima del mare registrata quest’anno a Siniscola. in questo ultimo scorcio di stagione estiva sono ancora tanti i turisti, soprattutto provenienti dal nord Europa, che scelgono le perle costiere dell’alta Baronia, anche se molti stabilimenti di supporto ai bagnanti per la maggior parte hanno ormai chiuso battenti.

