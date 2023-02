Annata record per le “baffe originali” 

Le ottime vendite secondo Sanna dipendono anche dalla buona promozione, forse mai fatta come questa volta: «Stiamo lavorando tanto sulla pubblicità - va avanti il presidente - Ci ha aiutato a promuove le baffe di bottarga la prima asta che si è tenuta alcuni mesi fa a Cabras, ad esempio. Per contendersi 12 pezzi pregiati sono arrivati tanti chef, alcuni anche dall’estero, che poi hanno offerto il nostro prodotto nei loro ristoranti. All’evento era presente anche Davide Rampello, ricercatore storico ma anche conduttore televisivo. Venerdì scorso era a Cabras per registrare un servizio che andrà in onda a breve. Questo è un modo per avere più vendite rispetto a prima».

Tanta, tantissima. Ma in giro ci sono ancora troppi “tarocchi”. Per la bottarga di muggine, quella che viene pescata nelle acque di Mar’e Pontis e poi prodotta nei laboratori del Consorzio che gestisce la laguna, è un anno da record: nel 2022 ne sono stati prodotti circa 30 quintali contro una media di 18 degli anni precedenti. Per i pescatori che lavorano nello specchio d’acqua un ottimo risultato. Ci sono ancora però due problemi da risolvere: far sparire le imitazioni dai banchi dei mercati e ottenere il marchio Dop per tutelare l’autenticità del prodotto.

La produzione

I trenta quintali di bottarga prodotta dallo stagno di Cabras tra settembre e ottobre, sono già in vendita un po’ ovunque. Nella pescheria gestita dei pescatori, sulle rive della laguna, nei tanti supermercati della provincia ma anche oltre mare. Il prezzo? 250 euro al chilo. «Questa volta stanno andando benissimo anche le vendite online - fa sapere il presidente del Consorzio Mar'e Pontis, Carlo Sanna - La nostra bottarga sta viaggiando veramente in tutto il mondo». Un’annata fortunata insomma, grazie alla salinità, alle temperature e al tipo di muggini che lo scorso anno sono entrati nello stagno: parola degli esperti. Senza dimenticare il tanto lavoro all’interno dei laboratori del Consorzio dove avviene il taglio dei pesci, l’estrazione delle uova, la salatura, l’asciugatura e infine il confezionamento dell'oro giallo.

La promozione

Le ottime vendite secondo Sanna dipendono anche dalla buona promozione, forse mai fatta come questa volta: «Stiamo lavorando tanto sulla pubblicità - va avanti il presidente - Ci ha aiutato a promuove le baffe di bottarga la prima asta che si è tenuta alcuni mesi fa a Cabras, ad esempio. Per contendersi 12 pezzi pregiati sono arrivati tanti chef, alcuni anche dall’estero, che poi hanno offerto il nostro prodotto nei loro ristoranti. All’evento era presente anche Davide Rampello, ricercatore storico ma anche conduttore televisivo. Venerdì scorso era a Cabras per registrare un servizio che andrà in onda a breve. Questo è un modo per avere più vendite rispetto a prima».

Le imitazioni

Ma non è tutto oro quello che luccica. Secondo i pescatori al prodotto non viene riconosciuto il valore che merita pur rappresentando una vera eccellenza. «Tra i problemi c’è la presenza di tanta bottarga non originale - accusa Sanna - Purtroppo in tanti vendono le baffe spacciandole di Cabras quando invece i pesci non sono i nostri. Un problema che andrebbe risolto. I turisti ci cascano come niente, purtroppo ignari di tante cose». A oggi però da parte dei pescatori non c’è mai stata una vera battaglia per mettere stop a questo fenomeno. Forse basterebbe qualche segnalazione in più o, perchè no, una denuncia vera. «Del resto però tutti sanno che qua siamo solo noi e i pescatori di Mistras - conclude Sanna - che peschiamo la bottarga autentica. Nessun altro».

