Annata nera per le ciliegie, salta la tradizionale sagra 

Ciliegie? Pochissime. Così poche da indurre il Comune e i produttori a non proporre la tradizionale festa. Una stagione pessima insomma con danni notevoli per l’economia locale. Eppure sino a fine marzo, si prospettava una stagione discreta. Le piogge di aprile e anche quelle di maggio hanno fatto danni, il raccolto è appena sufficiente per gli assaggi in casa. Succede sempre più spesso a causa delle condizioni climatiche e se le piogge arrivano nel momento sbagliato, quando le ciliegie sono in fase di maturazione.

La prima sagra delle ciliegie di Burcei risalirebbe al 1954. La prima varietà a maturare è la “Regina”. Segue la maturazione della “Nera” e dei “Duroni”, due varietà utilizzate anche per le confetture. La superficie coltivata si estende per circa 75 ettari con 21 mila piante.

I ciliegieti si trovano soprattutto nelle località di Mitzauena, Cea, Ghirranu ed in altri siti a pochi chilometri dall'abitato. Ciliegie rosse, succose, dolci, belle da vedere: un fiore all'occhiello per il paese. C'è anche chi dal raccolto ricava sciroppi, tisane, infusi, grappe, marmellate, gelati. Davvero un peccato: quest’anno ne sono rimaste davvero poche. (ant. ser.)

