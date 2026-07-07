Annata d’oro per i diplomati 

Stagione scolastica d'oro per gli studenti che hanno concluso il ciclo di studi nelle scuole superiori di Carbonia. Molti risiedono nella città mineraria, ma altrettanti arrivano da diversi centri del Sulcis Iglesiente: in 52 hanno conseguito il massimo dei voti (100 centesimi) e, di questi, in 25 hanno ricevuto anche la lode. Vincono le studentesse: 35 a 17. Secondo l'assessora comunale alla Scuola Antonietta Melas, «siamo davanti a un risultato epocale, frutto di sacrifici e di talento».

Gramsci-Amaldi

La parte del leone la fa il liceo Gramsci Amaldi con 27 diplomati che hanno chiuso con 100 centesimi. Al Classico, dove l’80 per cento dei ragazzi ha superato il 90, cento e lode è andato a Chiara Soddu (Santadi), a Erica Guaita e Lucilla Giua di Iglesias, Francesco Mocci (Carbonia) e a Elena Maria Pintus (Nuxis). Cento a Eleonora Basciu (Nuxis), Alessia Mei (Carbonia), Sara Balia (Sant'Antioco), Ludovica Melis (Tratalias). Allo Scientifico, lode a Lorenzo Marini (Villaperuccio), Giorgia Chighine (Portoscuso), Chiara Serafini (San Giovanni Suergiu), Marta Semioli (Santadi), a Valeria Barlini Pischedda, Anna Pulix, Davide Conen e Gioia Potenza (tutti di Carbonia). Si registra poi il 100 per Federico Salvatore Benincasa (Carloforte), Chiara Tuveri (San Giovanni Suergiu), Enrica Leori (Teulada), Camilla Palmacci (Santadi), Chiara Ricci, Chiara Urgenti e Angela Piras di Carbonia. Al Linguistico lode a Nicole Uccheddu (S. Anna Arresi), 100 a Nicole Cani (Carbonia) e Sara Galassi (S. Antioco). «Il risultato brillante dei nostri ragazzi - commenta la preside Emanuela Pispisa - è frutto di cinque anni di abnegazione, e sono molto alti anche i voti di chi non ha raggiunto il 100: soddisfazione enorme».

Istituto Angioy

All'istituto Angioy si contano 17 cento nei vari indirizzi. In Biotecnologia lode a Daniele Fois (Portoscuso), Matteo Campesi ed Elisabetta Lepuri ( entrambi di Carbonia,) 100 a Giulia Pinna (Nuxis). Indirizzo Grafica, lode a Eleonora De Blasi (Carbonia), in Informatica lode a Davide Dessì (Villaperuccio), Luca Melis (Portoscuso), Andrea Enrico Vella, Davide Etzi e Alessio Lecca (tutti di Carbonia), 100 a Kairui Zheng (Carbonia). Nelle Scienze applicate 100 a Matteo Xiang Guang Hao (Sant'Anna Arresi), Nicolas Melis (Gonnesa), Camilla Moreschi e Noemi Desireè Pintus (sono di Carbonia), Vittoria Crescimbeni e Daniel Casu (di Portoscuso): «I ragazzi - afferma la preside Teresa Florio - hanno capito l'importanza dello studio per il futuro della loro vita professionale».

Beccaria-Loi

Al tecnico-professionale Beccaria-Loi, infine, sono statti in 8 a chiudere con la massima votazione. Lode alle serali ad Alena Sabadash (41 anni, Carbonia, Finanza-marketing) e Valentina Olla (38, Siliqua), Agrario), 100 ad Alessandra Piras (50, Narcao, Agrario). Al diurno Agrario, 100 a Gabriele Cuccu (Domusnovas) e Aida Vargiu (Villamassargia), al Turistico 100 a Victoria Longobardi (Portoscuso), alle Relazioni internazionali 100 a Ludovico Schiffino (Sant'Antioco), all'Enogastronomico 100 a Francesca Pistori (Sant'Antioco). «Exploit che rivela - sottolinea la preside Giorgia Floris - come ormai l'abitudine allo studio sia radicata».

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