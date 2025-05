Anna trascinata in acqua dalla cima impigliata nell’elica 

Venezia. Svolta nelle indagini sulla morte di Anna Chiti, la studentessa 17enne del Nautico di Venezia morta sabato in un incidente sul catamarano charter: la ragazza svolgeva mansioni da marinaia senza contratto di lavoro. Intanto si apprende che la morte di Anna è stata ripresa dalle telecamere della Marina di Santelena, dove il catamarano era in fase di attracco. Anna, dice il titolare della Marina Santelena, Stefano Costantini, che ha potuto vedere il video, tentava di saltare sul pontile con la cima in mano, ma è caduta in acqua. È riemersa subito ma la cima si è agganciata sull’elica in movimento e l’ha trascinata giù, senza darle scampo. Il comandante del catamarano si è tuffato per primo, ma non è riuscito a sbrogliare la cima.

