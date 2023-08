Anna Tifu: «Da Abbado al San Carlo»  

C’è una classifica che lascia senza fiato. Il “Messia” di Stradivari è inestimabile, cioè non ha prezzo: è il violino di maggior valore al mondo, costruito nel 1716. Mentre il Guarneri Vieuxtemps ha una valutazione di oltre 11,6 milioni di euro, al pari di un altro Stradivari, il “Lady Blunt”, che prende il nome da una delle prime proprietarie. Quando si evoca il violino si pensa a ragione a uno strumento magico, al virtuosismo necessario per suonarlo, alle vibrazioni sensuali e spirituali che crea. Estasi, vere o presunte, e altrettante leggende. Chi ne conosce i segreti più reconditi è di sicuro Anna Tifu, giovane violinista cagliaritana amata e apprezzata in ogni parte del mondo. Sin da bambina, a 6 anni, con accanto il padre, primo violino della filarmonica George Enescu di Bucarest, scopre il violino che diventa compagno di viaggio nella vita. Definita “enfant prodige”, è un talento naturale e una predestinata Anna Tifu, tanto che appena dodicenne debutta alla Scala di Milano con il Concerto n. 1 di Max Bruch.

Immaginiamo il palco immenso di quell’esordio. Quali emozioni sono rimaste invariate e quali sono sopraggiunte nei concerti odierni?

«È cambiato il senso di responsabilità e anche l’ansia, quando ero bambina non c’era. Si sa, da piccoli si è più incoscienti. Vivevo tutto quasi come un gioco. Quindi se a 12 ho sperimentato la paura, con gli anni ho imparato a gestirla perché non passa mai. Devo dire che questo a prescindere dal numero di persone nel pubblico: sia con 200 sia con il teatro sold out l’emotività fa parte di me».

Il segreto per superare l’agitazione?

«Non ho riti scaramantici. Semplicemente cerco di riposare bene la notte prima e non studiare troppo il giorno del concerto. Ecco, l’unica richiesta è di essere lasciata sola mezz’ora prima di salire sul palco. Non deve entrare proprio nessuno, allora e solo allora riesco a concentrarmi sul respiro e quindi ritrovare la mia calma».

Emotività e disciplina, come convivono?

«Mi definisco estremamente pignola. E le emozioni si tramutano così nel desiderio di fare di più e fare sempre meglio. Ogni concerto è sempre diverso, è l’aspetto positivo: mi porta a dare sempre il massimo al pubblico».

Sbirciamo nella sua agenda. Che appuntamenti troviamo?

«Si parte il 10 settembre, come ogni anno, ho l’impegno del Buxus Consort Festival a Gualtieri in memoria di Ezio Bosso. Ci tengo particolarmente perché lì ho suonato proprio con Enzo, e chiudere con un concerto in suo onore è sempre una bella responsabilità. Mentre il 23 dello stesso mese sarò con Roberto Abbado al festival Enescu di Bucarest. Sono felice: già da due settimane non ci sono più posti disponibili. A ottobre apro la stagione a Messina in duo con il pianista Giuseppe Andaloro, con lui suono da vent’anni. Altra tappa in Germania, il mese successivo, alla Konzerthaus di Dortmund per il concerto di Korngold».

L’evento più importante del prossimo anno?

«Tra i tanti spicca il debutto al San Carlo di Napoli, diretta da Mikko Franck suoneremo Jean Sibelius per la chiusura della stagione».

Che rapporto ha costruito con il suo violino?

«Amore e odio. Alcuni giorni penso: chi me l’ha fatto fare! Anche se non lo dico mai sul serio, le soddisfazioni sono talmente appaganti che il sacrificio vale sempre la pena. Mi sento e sono come un’atleta, occorre allenarsi con puntigliosità e costanza. Ogni tanto però una pausa».

A proposito, dove trascorre Ferragosto?

«Come ogni anno nella mia casa a Calasetta. Agosto è il mese del relax per respirare l’aria della Sardegna e riscoprire il mare. Mi ricarico prima di riprendere a viaggiare per il mondo».

