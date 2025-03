Anna Tifu apre a Sassari  i concerti dei Grandi interpreti 

«Le Quattro Stagioni di Vivaldi ricomposte in chiave minimalista da Max Richter piacciono ai giovani»: la violinista Anna Tifu inaugura al Teatro Verdi di Sassari la stagione Grandi interpreti della Musica organizzata dalla Cooperativa Teatro e/o Musica. Proporrà anche le “Antiche arie e danze per archi, Suite 3” di respighi e la “Carmen Fantasy” di De Sarasate. L'appuntamento è per giovedì alle 20.30 con un concerto che la vedrà accompagnata dalla Chamber Orchestra del Teatro Verdi, col Konzertmeister Guglielmo De Stasio.

Una scelta ponderata per aprire il cartellone dei sette concerti, perché la musicista cagliaritana non è solo uno dei grandi talenti del violino ma anche una figura di riferimento per la musica nazionale. Basti dire che è stata appena nominata direttrice artistica dell'Orchestra da Camera Note di Puglia, ensemble tutto al femminile. «È la prima esperienza in questa veste e sono molto contenta. Spero di non deludere le aspettative: abbiamo progetti belli e interessanti per i prossimi tre anni a Molfetta».Attivissima in campo internazionale, Anna Tifu ha come base Cagliari: «Ho provato a vivere a Milano, ma mi ha preso il mal di Sardegna. Sarà anche difficile muoversi da qui, ma il mare e il clima mi servono per rigenerarmi». E le passeggiate in spiaggia (anche col cagnolino) sono postate sui social. «Una musicista non esiste solo quando suona o studia. Qualche bigotto mi ha criticato per le foto in costume da bagno, come se una violinista fosse sempre in abito da sera. Credo che anche mostrare il mio lato di ragazza normalissima sui social abbia contribuito ad avvicinare i giovani ai miei concerti».

