Anna Tatangelo: «Io che non devo più dimostrare niente» 

«A 15 anni mi dicevano sempre che sembravo una di 30, forse per una certa rigidità anche dovuta all’educazione avuta a casa. Sono cresciuta sotto i riflettori, ma la vera Anna la conoscono in pochi. Spesso quello che facevo come artista passava in secondo piano, offuscato dalla mia vita privata, che era sotto gli occhi di tutti e qualunque cosa facessi si alzava un polverone. Oggi, senza rinnegare niente perché non sarei quello che sono altrimenti, sto recuperando un po’ di leggerezza». Anna Tatangelo, dopo 3 anni dall'ultimo lavoro discografico, torna alla musica con il singolo “Inferno”, primo tassello di un nuovo percorso, artistico e personale.

«Mi sono presa del tempo per me, per lavorare al disco che arriverà, a sonorità diverse. E soprattutto per mescolare la vecchia Anna con la nuova Anna, che si è evoluta, è diventata una donna più consapevole, che gioca con la propria femminilità, e non ha più bisogno di dimostrare nulla».

“Inferno”, nelle intenzioni dell'artista di Sora, vuole incarnare tutto questo e anticipare il prossimo disco, «che è praticamente pronto e mette in luce le varie facce di Anna, da quella sensuale a quella ferita, e racconta tanto di me. C'è tanto di autobiografico, momenti anche difficili, come la morte di mia madre avvenuta poco tempo fa. Non c'è solo leggerezza. Prima della pubblicazione usciranno altri singoli». La necessità di raccontare una Anna poco conosciuta («quella vera è sempre rimasta un passo indietro, nascosta da una maschera di distacco»), racconta, «è arrivata in maniera naturale, raccontavo sempre la vita degli altri, delle donne, degli omosessuali, forse per cercare di raccontare quello che accadeva a me. Più cresci, più capisci che devi fare quello che ti piace, per te stessa».

Quella che sta recuperando e che sta cercando di far uscire è «un'adolescenza non vissuta appieno, la spensieratezza di “Ragazza di periferia”. Ovvero uno dei brani più famosi della cantante, nata in provincia, e che torna spesso nelle sue parole. «Sì, perché “Ragazza di periferia” c'è e ci sarà sempre. Racconta da dove vengo, le mie radici, le mie origini».

