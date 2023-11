Anna Steri: “Volevo essere Caino”  

È da poco uscito “Volevo essere Caino” della villacidrese Anna Steri, già premio Internazionale di Letteratura Alda Merini nel 2017 con la raccolta di poesie “Nevralgie affettive” (Cuec). Un romanzo la cui lettura non può lasciare indifferenti, soprattutto alla luce delle ultime vicende che hanno riportato al centro delle cronache la questione della violenza di genere. Un tema sul quale l'autrice si è già cimentata: un suo monologo è stato recentemente portato dalla neo Miss Italia Francesca Bergesio in finale del concorso.

Stile

Come prefigura l'immagine di copertina (di Lorenzo Medici), è la violenza l'elemento unificante del romanzo, in cui le storie adolescenziali che si intrecciano affondano le radici in un substrato di analfabetismo sentimentale. Il romanzo sa riversare sul lettore un flusso di terrore costante. Le azioni riprovevoli sono raccontate senza abbracciare l'horror e le scene di violenza descritte evitando di scivolare nello splatter: la prosa penetrante mostra un equilibrio sempre pulsante, che mette in dissonanza il lettore, lo disorienta e sbalordisce di continuo. E non potrebbe che essere così, visto che il modello di riferimento del protagonista è Caino. Attraverso una rappresentazione cruda, mai voyeuristica, della violenza, il romanzo lascia più di un segno tagliente e invita il lettore a fare i conti con una realtà inquietante e spesso incomprensibile alle categorie valoriali del rispetto e della tolleranza. La narrazione adotta il linguaggio della strada, le trame si snodano in uno scenario disteso tra un generico paese alle porte di un'altrettanta indefinita città: un normale non-luogo dove la routine quotidiana non offre abbastanza per saziare il vuoto generazionale dei giovanissimi protagonisti. Un'inadeguatezza adolescenziale che cercano si sublimare attraverso le scosse adrenaliniche di spedizioni punitive in stile "Arancia Meccanica”. Anche quasi tutti gli adulti del romanzo appaiono instabili e irrisolti: galleria narrativa che ripropone porzioni di realtà quotidiana, dove gli esempi virtuosi stentano a farsi largo tra le nutrite schiere della miserabilità umana. A dispetto del clima di oscurità determinato dallo scenario, l’andamento narrativo è vivace e non manca la suspense negli snodi in bilico tra le vite in tumultuosa crescita degli adolescenti e le esistenze presuntamente mature degli adulti.

RIPRODUZIONE RISERVATA