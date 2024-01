Anna Saurini, l’omaggio nel saggio “L’Arte in cucina”  e una vita per la pittura 

Oltre cinquant’anni a dipingere con passione e dedizione, e un percorso artistico dai colori vibranti che trae ispirazione da una Sardegna amata e vissuta col cuore. Si è sviluppato attraverso innumerevoli esperienze e influenze, il viaggio nella pittura di Anna Saurini, iniziato in tenera età. Il suo estro ha regalato all’Italia quasi mille tele, che sono state esposte in decine di mostre (alcune sono nel palazzo della Regione di Cagliari e in numerose collezioni private), e le è valso premi e riconoscimenti, tra cui la citazione nell’ultima edizione della collana “L’Arte in cucina”. Il libro (Editoriale Giorgio Mondadori) vede protagonisti oltre 40 artisti nel consueto dialogo tra arte e prelibatezze culinarie italiane, questa volta interamente dedicato a dolci, gelati e pasticceria.

Che legame c’è tra cucina e arte?

«Sono onorata di comparire in “L’Arte in cucina”. Ho sempre pensato che la pittura e l’arte culinaria abbiano tanti punti di contatto. La pittura trasforma la realtà in colore, in immagine, e il cibo la trasforma in sapori e profumi. Sono due elementi cardine della cultura italiana e credo che ogni piatto e ogni quadro racconti una sua storia e racchiuda un mondo. Queste due arti hanno un’incredibile capacità di regalare emozioni e stimolare i sensi. Sono pura magia».

Com’è iniziato il suo percorso artistico?

«Quando sono venuta in Sardegna a 22 anni, per seguire mio marito che ho conosciuto facendo la hostess per Alitalia, avevo già sperimentato la pittura. Ero seguita dal professor Russo a Roma, mia città natale, nel suo atelier di Piazza del Colosseo. Mi sono stati sussurrati i segreti dell’arte e io ne ho fatto tesoro, ma è quando sono approdata nell’Isola che è avvenuto quel corto circuito dei colori che ha trasformato la mia pittura da piacere a vera e propria passione. La tavolozza naturale di colori vividi di questa terra mi ha ispirato, e le sono debitrice perché le ho rubato le sfumature per metterle nelle mie opere. Ed è proprio la vivacità e il coraggio dei colori che caratterizzano le mie opere oggi, dando ad ogni tela un'energia unica. Ma non è stato facile riuscire ad osare, sono stata aiutata».

Chi l’ha aiutata a trovare la sua vera identità artistica?

«Una volta arrivata qui ho condiviso lo studio con l’artista Liliana Cano. Un incontro che mi ha cambiata. È stata lei a spingermi ad osare con il colore: “è in te, Anna. Fallo uscire, tiralo fuori perché sei pronta ad accoglierlo” mi disse. Ad Oristano, poi, sono stata seguita dal maestro Corriga e ho frequentato l’atelier di Alessandro Kokocinski, anch’egli amante della Sardegna. Ero la sua allieva prediletta tanto che colse l’occasione per l’inaugurazione di diverse mostre come mio curatore».

Cosa la ispira?

«In realtà quando mi metto davanti alla tela bianca non so mai cosa verrà fuori, la mia pittura è libera. Non c’è un progetto predefinito, come per l’alba e il tramonto: ti siedi a guardarli ma non sai quali colori regaleranno ogni volta. La tela bianca inizia a prendere forma dentro di me, si crea qualcosa di magico tra le immagini che ho immagazzinato nel quotidiano, che entrano in collisione e dialogano con le mie sensazioni ed emozioni. Così nascono i miei quadri».

Cosa spera di trasmettere?

«L’arte è sempre un messaggio. Per me è luce e serenità, in un mondo così forte e complicato è chiaro che l’artista deve cercare di trasmettere questo. Io sono una persona semplice, e in pace con se stessa. Provo sempre a vedere il mondo con la luce migliore che c’è, ed è qualcosa che vorrei contagiare a chi guarda le mie tele. Credo che poi ognuno prenda dall’arte quello che vuole, come in un romanzo, secondo la sua sensibilità».

Progetti futuri?

«Farò una mostra a Reggio Calabria il 21 marzo a L’accademia art gallery (con la curatrice Elmar- Elisabetta Marcianò). Per il resto spero solo di continuare a vedere e vivere la pittura non come un lavoro ma come un dono, e di alzarmi ancora di notte all’improvviso con la necessità di dipingere».

