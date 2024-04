Anna Pisci a quota 103: il segreto è la famiglia 

Anna Pisci, la nonnina di Lanusei, ha compiuto 103 anni. I figli Giampaolo, con la moglie Bruna, Mariano e Carlo insieme al nipote Mauro l’hanno raggiunta a Macerata, dove vive ormai stabilmente da anni amorevolmente accudita dalla figlia Rosella. I festeggiamenti, però, sono rinviati perché signora Anna non sta molto bene in questo periodo a causa degli acciacchi dell’età. Nonostante questo, la famiglia è comunque voluta andare a trovarla per stare insieme a lei in un giorno così importante. A dimostrazione dell’unità della famiglia a cui signora Anna ha sempre tenuto molto, la reunion, chi in presenza e chi virtualmente, con i suoi sette figli, quindici nipoti e otto pronipoti che si dividono in buona parte tra la Sardegna, le Marche.

Grintosa, dinamica, abituata fin da giovane ai viaggi e ai cambiamenti perché il marito Salvatore era cantoniere e si spostavano di frequente da un luogo all’altro. La nonnina centenaria non ha mai perso il caratteristico sguardo che l’ha sempre caratterizzata e l’attaccamento alla sua famiglia, nipoti e pronipoti su tutti.

I nipoti, orgogliosi, descrivono una donna forte, cresciuta con i valori del lavoro e dell’apertura verso l’altro, perché la cantoniera, luogo di passaggio, era un crocevia di incontri. Una donna che non si è mai tirata indietro di fronte alle difficoltà, senza mai far mancare un pizzico di pungente ironia.

RIPRODUZIONE RISERVATA