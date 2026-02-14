Anna Melosu festeggia cento anni 

Pochi giorni fa ha spento cento candeline Anna Melosu, nata a Laconi il 12 febbraio 1926. La festa è stata organizzata però a Monserrato, dove vive con una figlia, dopo aver trascorso la sua vita a Sorgono. Per lei tanti palloncini, una grande torta e numerosi mazzi di fiori, oltre a un enorme affetto da parte dei tre figli, cinque nipoti e di tutti gli altri parenti presenti alla festa.

Elegantissima e sorridente, si è goduta il suo momento. Il sindaco di Monserrato, Tomaso Locci, le ha reso omaggio portandole gli auguri personali e dell'amministrazione. Per l'occasione, Anna Melosu ha indossato con orgoglio la fascia tricolore. Ai festeggiamenti a Monserrato era presente anche un vigile della polizia locale di Laconi che ha portato gli auguri della comunità laconese e del Comune guidato da Salvatore Argiolas. Da parte del suo paese d'origine una pergamena ricordo. ( s. p. )

