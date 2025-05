Anna Maria tocca quota 103 anni 

È la più anziana tra i vecchietti della comunità. Anna Maria Demuro ha compiuto ieri la bellezza di 103 primavere. Attorno a lei la sua numerosa e accogliente famiglia che le ha organizzato una festa con i fiocchi. Un traguardo da record che ha voluto festeggiare con tutta la sua famiglia e gli amici stretti, le figlie Paola, Bruna, Maria Antonietta e Bonaria, i nipoti e i pronipoti che hanno spento insieme a lei le candeline sulla torta. Una vita passata a prendersi cura della famiglia, trascorsa al primo salto del Flumendosa perché il marito Vittorio Sanna lavorava come turnista per l’Enel. Perciò, per accompagnare i bambini a scuola e fare le commissioni è stata una delle prime donne a prendere la patente negli anni ‘60. A dare gli auguri alla nonnina, anche il curato don Piergiorgio Pisu, don Danilo Chiai, il sindaco Davide Burchi e l’assessore Sandra Aresu. (p. cam.)

