Anna Maria a quota 101  

La nonnina di Lanusei spegne 101 candeline. A festeggiare i 101 anni della signora Anna Maria Demuro, di Lanusei, tutta la famiglia e gli amici stretti, le figlie Paola, Bruna, Maria Antonietta e Bonaria, insieme ai nipoti e ai pronipoti che non si sono lasciati sfuggire l’occasione di stare accanto alla nonna in un momento così speciale e spegnere insieme a lei le candeline sulla torta. In onore della nonnina centenaria, il parroco della cittadina, don Piergiorgio Pisu ha celebrato la messa. Invece, a portare gli auguri dell’intera comunità, il primo cittadino Davide Burchi e l’assessore ai Servizi sociali Sandra Aresu. La quercia del paese è simbolo di uno stile di vita diventato un marchio per l’Ogliastra. (p. cam.)

