Anna Laura rivive in biblioteca 

La biblioteca ammodernata terrà vivo il nome di Anna Laura Pilia. Con una donazione della famiglia della piccola velista, annegata l’8 agosto di un anno fa nelle acque del porto di Arbatax, l’Istituto comprensivo 1 di Tortolì rinnoverà i locali che ospitano la sala di cultura dell’edificio di via Monsignor Virgilio. Ad abbellire la biblioteca saranno gli studenti e gli insegnanti del liceo artistico di Lanusei, centro di cui è originario Bruno, il papà della bimba, radiologo dell’ospedale Nostra Signora della Mercede e ultimo presidente della Provincia dell’Ogliastra. Al rinnovamento della biblioteca partecipano anche il personale scolastico e il Comune di Tortolì, comunità di cui era originaria Silvia Piu, mamma di Anna Laura, scomparsa il 6 gennaio scorso.

La maratona

Della volontà di intitolare la biblioteca delle scuole elementari centrali si era già detto e scritto nei mesi scorsi. Già nelle settimane successive al tragico fatto, l’Istituto che frequentava la bimba, che quest’anno avrebbe dovuto frequentare la quinta classe, aveva portato la proposta all’attenzione del consiglio d’istituto. Ora l’iniziativa entra nella fase concreta e la famiglia della velista, scomparsa all’età di 10 anni, ha confermato la donazione per ammodernare la biblioteca. L’acquisto dei libri è il passo complementare. Alla Libreria del Corso è disponibile un elenco di 600 volumi acquistabili in memoria della bimba. «Con questo messaggio - hanno detto i rappresentati dei genitori in consiglio d’istituto - invitiamo tutti a partecipare alla raccolta di libri in memoria di Anna Laura». I libri potranno essere acquistati fino al 30 giugno, poi sarà cura dei librai consegnarli alla scuola che li metterà a disposizione nella biblioteca che porta il nome dell’alunna.

L’inaugurazione

«Ringraziamo la cooperativa Oleaster e le docenti della scuola primaria che hanno collaborato all’elaborazione dell’elenco di libri, adatti alle reali esigenze dei bambini». L’inaugurazione della nuova biblioteca, con piccola e sobria cerimonia, è prevista in autunno. Intanto sulla tragedia è attesa la conclusione delle indagini, coordinate dal pm Giovanna Morra.

RIPRODUZIONE RISERVATA