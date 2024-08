«Anna Laura ora è una stella» 

«Anna Laura era un tesoro, oggi è una stella nel firmamento di Dio». Dal pulpito della chiesa di Sant’Andrea, don Piero Crobeddu ha consacrato Anna Laura Pilia nel giorno delle stelle cadenti. La bambina di 10 anni, vittima giovedì pomeriggio di un tragico incidente nelle acque del mare di Arbatax, è ora un «angelo che siede accanto al trono di Dio». Un tempo neanche tanto lontano Anna Laura osservava i fedeli dall’altare. Indossava le vesti di chierichetta. Le parti si sono invertite e, ieri mattina, era la gente a non avere la forza di allontanare lo sguardo dalla bara bianca in cui riposa la velista morta annegata. Lei, che aveva ricevuto il sacramento della Prima comunione appena due mesi fa, arrivava a messa spesso accompagnata da nonna Laura. «Eri dolce e speciale. La tua assenza è per noi inspiegabile». Parole pronunciate da Gianluca, anche lui chierichetto, salito sul pulpito appena prima che don Crobeddu aprisse le celebrazioni.

La cerimonia

Erano le 10.55 quando il feretro, arrivato dall’ospedale di Lanusei, ha varcato la soglia della chiesa parrocchiale. Sulla bara bianca un ritratto di Anna Laura disegnato a mano e due rose intrecciate con un nastrino: una di colore bianco e l’altra rosa. Ad accogliere la bimba diventata angelo i suoi compagni di classe e i coetanei che, insieme a lei, la scorsa primavera hanno ricevuto la prima comunione. Indossavano la tunica bianca, il colore della purezza, la qualità dei bimbi come Anna Laura, e tra le mani stringevano palloncini dello stesso colore. Le lacrime rigavano i volti di piccoli e adulti, nessuno è riuscito a trattenere le lacrime davanti a quel feretro che custodisce la piccola velista e tutti i suoi sogni. Infranti in un pomeriggio di sole in mezzo al mare dove Anna Laura stava imparando i segreti della vela. La stessa passione del fratello, Gianluca, 14 anni, che nella sua categoria è campione nazionale e che, ieri, piangeva come gli altri fratelli Renato e Massimo, stretto ai genitori, Bruno, ex primario di Radiologia all’ospedale di Lanusei, e Silvia Piu, impiegata amministrativa al poliambulatorio di Tortolì.

L’omelia

Con don Piero Crobeddu hanno celebrato don Giuliano Pilia, parroco di San Giuseppe, e il diacono di Sant’Andrea, Mario Pinna. Letto il Vangelo di Marco e portato la vicinanza del vescovo di Lanusei, Antonello Mura, don Crobeddu ha aperto l’omelia: «Negli occhi di Anna Laura si leggeva l’immensità del mare e del cielo. È un angelo che ha lasciato questa terra, ma ci sta dicendo grazie perché mi state accompagnando in questo ultimo tratto di vita». Tortolì e Lanusei si sono fermate durante i funerali, con le attività che hanno tenuto le serrande abbassate. In chiesa anche i rispettivi sindaci in fascia tricolore, Marcello Ladu e Davide Burchi, medici e avvocati e, tra gli altri, anche Giovanna Morra, la pm che sta coordinando l’inchiesta sulla tragedia di giovedì scorso. «Anna Laura - ha proseguito il parroco - era luce meravigliosa e se n’è andata nel silenzio. Per tutti noi l’8 agosto rimarrà un ricordo che sbiadirà nel tempo, mentre per i familiari sarà come un orologio rotto le cui lancette si sono bloccate su questa data e questa ora. Abbiamo un cuore e piangiamo insieme a papà Bruno, a mamma Silvia, al fratellino Gianluca, e alla nonna Laura che l’accompagnava sempre in chiesa. Pregheremo per loro affinché questa scala da cui sono attesi sia meno pesante». Alle 12.30 il feretro, all'uscita salutato da applausi scrocianti, ha lasciato la chiesa, scortato dal corteo che si è diretto verso il cimitero.