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09 luglio 2026 alle 01:04

Anna: «Io come Ultimo,  parlo la stessa lingua di chi mi ascolta» 

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Si dice sempre che il secondo album sia sempre il più difficile nella carriera di un artista. Lo potrebbe essere ancora di più se il primo ha messo uno dietro l'altro cinque dischi di platino. Ma non lo è se ti chiami Anna, e se da due anni sei l'artista donna più ascoltata in Italia e vanti oltre 15 primi posti nella classifica dei singoli Fimi, oltre a essere entrata tra le 20 rapper più ascoltate al mondo su Spotify. «Sicuramente, dopo un disco che è andato così bene, capisci che l'ansia c'è, io, però, mi sento molto sicura di questo disco», racconta all'Ansa la giovane artista, classe 2003, che il 27 dicembre 2024 ha cantato all’Opera Music Forum di Cagliari. Il primo lavoro lo aveva intitolato Vera Baddie, una rivendicazione della sua determinazione, della sua indipendenza, della sua capacità di imporsi. Il secondo, in uscita domani anticipato dal singolo White Girl Wasted, è Million Dollar Baby di cinematografica memoria. «Mi piace ispirare le ragazze e far pensare che chiunque può diventare una million dollar babe. Lo stesso concetto che ha portato Ultimo a radunare 250 mila persone in una spianata. Lui ha una fanbase molto ampia, perché parla la stessa lingua delle persone che lo ascoltano».

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