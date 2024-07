Anna Foglietta, una donna che combatte 

Viaggio nella mente e nel cuore di una donna in fuga, costretta a «prendere una decisione che le segnerà la vita», con “Una Guerra” di Michele Santeramo, nell'interpretazione di Anna Foglietta, sulle note del violoncello di Francesco Mariozzi (sue le musiche originali), in cartellone oggi alle 21.30 a Lo Quarter di Alghero per l'Estate firmata CeDAC Sardegna e domani alle 20 nell'area archeologica di Nora a Pula sotto le insegne della XLII edizione del Festival “La Notte dei Poeti” organizzato dal CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna con la direzione artistica di Valeria Ciabattoni, con il patrocinio e il sostegno del MiC, della Regione e del Comune e con il contributo della Fondazione.

Un intenso ritratto al femminile per l'attrice romana, alle prese con «una storia di malessere, di presa di coscienza di quel malessere, di quella propria personale “peste”»: la questione cruciale e scottante della moderne migrazioni di popoli si intreccia, nella pièce, con la dimensione più intima e psicologica, in cui le inquietudini e i dilemmi esistenziali di una moderna eroina, che cerca di trarre in salvo i propri figli, lasciandosi alle spalle un paese in macerie a causa di un conflitto e portando con sé i ricordi e i rimpianti, insieme alle immagini terribili della devastazione frutto del crudele gioco delle armi. “Una Guerra” di Michele Santeramo, uno dei più interessanti autori italiani contemporanei (Premio Riccione Teatro, Premio ANCT 2013 e Premio Hystrio alla drammaturgia 2014, finalista all’Ubu), fondatore con Michele Sinisi del Teatro Minimo, privilegia una dimensione quasi sospesa, fuori dal tempo, così da potersi simbolicamente riferire a ogni contesto bellico.

Tutta la ferocia della battaglia, al di là di ogni retorica e di qual si voglia propaganda sulla natura “eroica” del sacrificio, attraverso lo sguardo di una donna, una madre decisa a sottrarre le sue creature alle conseguenze di una lotta sanguinosa, tanto da mettersi in cammino, affrontando insidie e pericoli e preferendo lanciarsi verso l'ignoto, per dimenticare il passato e inseguire il sogno di un futuro migliore. Nel ruolo della protagonista, un'attrice di grande talento e sensibilità come Anna Foglietta: l'artista incarna una figura complessa e enigmatica, custode di amari segreti, che porta nell'anima i segni di antiche ferite, e «anche per lei, una storia del Decamerone sarà la guarigione».

