Anna Foglietta è Persona Fraterna 

La Persona Fraterna è Anna Foglietta, attrice e regista romana. Nella serata di domenica riceverà il premio dalle mani del vescovo Antonello Mura. Sul palco della Pastorale del turismo a Tortolì racconterà il suo mondo di cinema teatro, sensibilità, impegno sociale e umanitario. Anna Foglietta è una delle fondatrici e presidente della Onlus Every Child is my Child, nata nel 2017, che si impegna a sostenere bambini e famiglie costretti a vivere in situazioni di profondo disagio a causa di guerre, calamità, povertà, emarginazione e malattie.Il premio è da sempre un momento centrale della Pastorale del Turismo che dà il senso profondo e segna lo stile dell’intera manifestazione estiva diocesana. Nel corso degli anni ha riconosciuto il grande impegno in ambito sociale, umanitario, educativo di numerosi. Negli ultimi anni premiati Don Luigi Ciotti (2024) e Padre Salvatore Morittu (2025).

La decima giornata della Pastorale del Turismo della Diocesi di Lanusei e di Nuoro regalerà emozioni nei racconti, nelle riflessioni e nelle testimonianze che saranno la colonna sonora di momenti significativi, visti i temi trattati e gli ospiti che calcheranno la scena. Alle 21.30, per il cortometraggio Camineras, a cura di Vincenzo Ligios, Marco Spanu presenta Guardare oltre: «Tra la Perdasdefogu degli anni ’80 e l’Ogliastra di oggi, il legame tra una madre indomabile e la figlia non udente sfida un destino già scritto e trasforma una condizione di impossibilità in un nuovo progetto di vita». Gli intermezzi musicali sono affidati al talento e la dolcezza di Chiara Effe.

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