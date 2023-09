Anna Falchi su Rai 2 

Un programma con il quale «facciamo compagnia alle persone. È come fosse uno show di prima serata a mezzogiorno. Perché c'è un po’ di tutto, la musica, il gioco, la cronaca il divertimento, ci sono gli incontri. È intrattenimento per un pubblico che sta in casa a quelle ore». Sono i motivi per i quali Anna Falchi ama condurre “I fatti vostri”, lo storico programma creato nel 1990 da Michele Guardì, per la tarda mattinata di Rai 2, che torna da oggi alle 11.10. Insieme alla bionda approdata al programma nel 2021, a fianco di Salvo Sottile, quest'anno c'è un nuovo co-conduttore Tiberio Timperi, e come new entry, Flora Canto in un cast che comprende anche Paolo Fox con il suo oroscopo, gli aggiornamenti meteo con il colonnello Massimo Morico e l'orchestra diretta da Stefano Palatresi.