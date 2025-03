Anna e Maria, una vita da pasticciere 

Sono in pensione da qualche anno ma non resistono alla tentazione di preparare torte, dolci e amaretti. Quella che era la loro pasticceria ora è gestita dalle nipoti, ma non hanno mai abbandonato il mestiere appreso nell’azienda di famiglia che ha aperto la sua bottega esattamente ottant’anni fa. Maria e Anna Invidia, rispettivamente 89 e 94 anni, sono le decane dell’imprenditoria al femminile in città.

La storia

«Io e mia sorella facciamo ancora gli amaretti che vengono venduti nella pasticceria e ci occupiamo dell'accensione del forno», racconta Anna Invidia sotto lo sguardo della nipote Anna Maria Sanna. L'attività iniziata con Annetta Invidia nell'immediato dopoguerra, è passata in mano alle due nipoti Maria e Anna, che oggi anno 89 e 94 anni.

«Nel dopoguerra non c'era scelta: chi nasceva figlia di pasticcera diventava pasticcera, perché doveva portare avanti l'attività di famiglia - racconta Maria Invidia – mia mamma ha iniziato grazie ad una sua amica, che le mostrò come fare alcuni dolci tradizionali. Prima della pasticceria aveva gestito un negozio di alimentari, ma purtroppo non poteva contare sull’auto da parte di mio padre che aveva problemi di salute».

Al lavoro

Ancora oggi le due sorelle danno una mano alle nipoti all'interno dell'attività: «Abbiamo iniziato quando avevamo io 12 anni e mia sorella 14. Io e lei facciamo ancora gli amaretti che vengono venduti nel negozio - spiega Maria Invidia - e ci occupiamo dell'accensione del forno». Ancora oggi è Maria quella che prepara da zero gli amaretti, mentre Anna si occupa per di incartare i gueffus. Un’epoca, quella in cui nacque la pasticceria, segnata dal forte supporto reciproco tra famiglie e parenti: «Prima era così: si aiutavano tutti, anche i figli di altri fratelli. Preparare i dolci da commerciare era una festa».

«Facevano i dolci e li portavano a cuocere in un forno che c’era in via Sulis – racconta Lucia Cuscusa, figlia di Anna -. Qui c’erano “is forraias”, ossia delle signore che di mestiere cuocevano su commissione. Dunque il lavoro era fatto prevalentemente in casa. Poi i tempi sono cambiati».

Il premio

Lunedì scorso, durante l'ultimo consiglio comunale, la famiglia Invidia ha ricevuto su proposta del consigliere Alberto Plaisant una targa commemorativa per celebrare gli ottant'anni di attività. La famiglia Invidia, visibilmente commossa, ha fatto dono di un grande vassoio di dolci all’amministrazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA