Anmil in lutto: addio a Sechi leader storico 

Lutto a Nuoro dove si è spento Tonino Sechi, storico dirigente dell’Associazione nazionale dei mutilati e invalidi del lavoro. È morto nella sua abitazione, aveva novant’anni. Oggi alle 15 i funerali nella chiesa di San Paolo.

Sechi è stato dirigente nazionale, regionale e provinciale dell’Anmil, associazione in cui si è identificato per molto tempo, cinquant’anni, anche se non è stato l’unico incarico. Funzionario della Motorizzazione civile ed esponente di una nota famiglia di panificatori, ha militato giovanissimo nella Democrazia Cristiana ricoprendo la carica di consigliere e assessore comunale. Successivamente anche quella di consigliere regionale. Negli anni Settanta ha presieduto l’ospedale “San Francesco” portando a termine l’inaugurazione del nuovo presidio. Poi il lunghissimo impegno nell’Anmil, in difesa della sicurezza dei lavoratori.

RIPRODUZIONE RISERVATA