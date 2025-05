Anm, no alla riforma «sgangherata» 

All'indomani dell’anniversario di Capaci, l’Associazione nazionale magistrati ribadisce il «dissenso assoluto» verso la «sgangherata» riforma Nordio. Nel Comitato direttivo centrale, riunito nella Corte d’appello a Palermo, il presidente Cesare Parodi avverte il governo, il “sindacato dei magistrati” continuerà a opporsi senza esitazioni. «Siamo qui - ha detto - non solo a celebrare Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Francesca Morvillo ma anche a ricordare che il loro impegno ha consentito di preservare questo modello costituzionale che noi stiamo cercando di difendere. Abbiamo incontrato il ministro della Giustizia dal quale abbiamo avuto risposte in larghissima misura non soddisfacenti, ma non penso affatto che la visita al ministero sia stata inutile». Tuttavia «continuiamo a chiedere e a fare legittime pressioni, a formulare richieste specifiche, non possiamo smettere di chiedere quello che è nostro dovere chiedere e che il ministero dovrebbe accordarci». Poi Parodi ricorda che le motivazioni del dissenso «sono state ulteriormente rappresentate alla presidente del Consiglio, al ministro e poi a tutti i gruppi parlamentari, compresi quelli della maggioranza». Il numero uno dell’Anm critica il governo Meloni perché «ha preso un impegno con i suoi elettori, che vuole quindi portare fino in fondo, senza nemmeno aprirsi non dico all’Associazione, ma neanche al dibattito parlamentare». Su novità come quella che «prevede come illecito disciplinare anche quello di parlare di tematiche legate alla giustizia, come possono essere i temi referendari», Parodi lancia la sua sfida: «Spero di no, ma se dovesse accadere qualcosa che viene a limitare la nostra possibilità come cittadini di manifestare la nostra opinione, io quel giorno stesso chiederò di fare un’intervista» e «il giorno stesso mi autodenuncerò al Csm». Perché la magistratura «non fa una opposizione politica ideologica, ma difende dei principi» e se difenderli diventerà disciplinarmente rilevante,« benissimo, sono il primo a porre in essere un un illecito disciplinare». E infine il tema dell’errore giudiziario, di cui si parla «perché è un concetto molto semplice da comunicare al cittadino medio», ma anche «molto discutibile, perché è un concetto indeterminato: l’errore può essere totalmente incolpevole».

