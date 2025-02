Anm-Meloni, dialogo già in salita 

Nessuno stop allo sciopero. E all’incontro con Giorgia Meloni si andrà «senza alcun cedimento». I margini di un dialogo tra toghe e governo appaiono subito stretti mentre la nuova giunta dell’Associazione nazionale magistrati muove i primi passi con il neo presidente Cesare Parodi, al quale ieri Forza Italia diagnosticava un «esordio pessimo». D’altra parte il sottosegretario Alfredo Mantovano, che ha un passato da magistrato e sabato auspicava un «superamento delle contrapposizioni», rivendica di aver «incorniciato» nella sua stanza la comunicazione di «iscrizione nel registro delle notizie di reato» trasmessa dalla Procura di Roma nella vicenda Almasri. Si tratta della vicenda giudiziaria che ha segnato l’inizio delle ostilità dell’esecutivo verso il procuratore romano Lo Voi, sullo sfondo della riforma della giustizia con la separazione delle carriere.

Il faccia a faccia

Eppure la disponibilità immediata di Giorgia Meloni a incontrare il neopresidente del sindacato delle toghe sabato è suonata come un segnale distensivo: «Auspico che da subito si possa riprendere un sano confronto sui principali temi». Parole che vengono valutate come «una novità di rilievo» dal numero uno dell’Anm, eletto nelle fila di Magistratura Indipendente, la corrente conservatrice. «Non possiamo sottrarci - chiarisce Parodi - a un incontro che io ho chiesto senza consultarmi con i colleghi - perché – l’avvertivo con una certa intensità». Ma si tratta di «una occasione per spiegare una volta di più con chiarezza, fermezza, lucidità e senza nessun cedimento quelle che sono le nostre ragioni». Al momento non c’è ancora un faccia a faccia che i vertici dell’Anm collocano «nel quadro storico di impegno» contro il progetto di separazione delle carriere che ha portato ad indire una giornata di sciopero per il 27 febbraio. È su questa iniziativa che il centrodestra chiede ai magistrati un passo indietro per dimostrare una reale volontà di apertura. L’Anm però fa quadrato. «Non avrebbe alcun senso una revoca formale dello sciopero - spiega Parodi - e anzi ora dovremo capire cosa si dovrà fare» in vista della mobilitazione. Intanto l’Anm chiede agli associati di indossare una coccarda tricolore sulle toghe da oggi fino al 27. E Maurizio Gasparri, capogruppo di Fi al Senato, che definisce «eversivo» lo sciopero, suggerisce una coccarda «rossa, così confermeranno la loro natura di avanguardia militante della sinistra politica».

RIPRODUZIONE RISERVATA