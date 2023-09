Anita Pili con Iv, scossa in Regione 

Definire il perimetro della coalizione in vista delle Regionali non è un problema che ha solo il campo largo. Anche nel centrodestra si avvertono scossoni di assestamento. L’ultimo in ordine di tempo coinvolge direttamente un esponente della Giunta Solinas, Anita Pili (Industria), che ieri ha aderito ufficialmente a Italia Viva, il partito di Matteo Renzi. Per l’assessora è un ritorno al primo amore: «Ringrazio Italia Viva per avermi non accolta ma riaccolta», ha spiegato durante una conferenza stampa organizzata dall’ex premier nella sede della Stampa estera a Roma per annunciare i nuovi ingressi in Iv, «infatti molto tempo fa ho aderito al Pd che in quel momento era governato da Matteo Renzi, proprio per il suo modo di guidare quel partito, per le idee e i principi che era in grado di trasmettere a noi giovani amministratori in quel momento». Pili era entrata nella squadra di Solinas in quota Sardegna 20Venti, movimento fondato da Stefano Tunis che, nel frattempo, ha unito le forze con Sardegna al Centro di Antonello Peru costituendo Sardegna al Centro 20Venti. «Quello che oggi manca», ha detto ieri l’assessora all’Industria, «è avere la possibilità di fare politica nel vero senso nobile del termine, nel progetto di Italia Viva vedo un’altra direzione, in cui c’è un pieno coinvolgimento dei territori, degli amministratori locali che sono la voce delle comunità: su questo voglio lavorare e su questo metto il mio impegno».

Un altro centro

Un progetto di centro, non c’è dubbio, ma forse alternativo rispetto a quello promosso dal suo ex movimento di riferimento – Sardegna al Centro 20Venti – che proprio due giorni fa ha illustrato i punti salienti del programma per le Regionali assieme alle altre forze che nell’Isola perseguono gli stessi obiettivi. Tra le altre Azione di Carlo Calenda, coordinata in Sardegna da Giuseppe Luigi Cucca, ex senatore di Italia Viva.

Peru e Tunis

In una nota, le forze del grande centro hanno precisato che «l’assessora Pili non ha mai partecipato attivamente alla costruzione della federazione centrista, civica e autonomista: la sua adesione a Iv, partito che non fa parte del Grande centro, non ha dunque alcuna conseguenza nella prosecuzione del progetto politico». È anche vero che Pili era presente alla grande convention alla Fiera di Cagliari organizzata da Peru e Tunis per il lancio di Sardegna al Centro 20Venti.

Ieri l’assessora ha anche parlato del voto di febbraio 2024: «Costruiremo il percorso per le prossime regionali tutti insieme, partendo dalla comunità di Italia Viva in Sardegna, in cui entro con passione ed entusiasmo, e assieme anche ad altri nuovi amministratori e rappresentanti del mondo civico già in campo a vario livello sul territorio. Ora occorre unire le migliori espressioni delle nostre comunità valorizzando quanto di buono fatto in questi anni per garantire alla Sardegna gli elementi di forza a garanzia di una maggiore autonomia e di un più agevole protagonismo».

«Siamo attrattivi»

Ma mentre il grande Centro che fa capo a Peru e Tunis si presenterà alle elezioni in coalizione con il centrodestra, lo stesso non si può dire di Italia Viva. Almeno per ora. Tuttavia, il posto in Giunta di Anita Pili non è in discussione: «La scelta di aderire a Italia Viva è in linea con la mia storia personale e non è in contrasto con l’attuale assetto di governo regionale essendo, il movimento, già stato d’appoggio alla attuale maggioranza in Consiglio regionale», ha chiarito. «La Giunta regionale di provenienza è di centrodestra», ha ricordato anche Renzi, «ma la provenienza politica non rappresenta un blocco, tutt’altro, perché il nostro centro è attrattivo e capace di coinvolgere le esperienze più diverse».

«Scelta inaspettata»

Poche reazioni nel centrodestra sardo. Solo il capogruppo di FdI Fausto Piga definisce «inaspettata» la scelta di Anita Pili, «pensavo che l’intesa con Sardegna 20Venti fosse forte, quindi questo cambio di casacca mi coglie di sorpresa, in ogni caso resto soddisfatto del suo lavoro da assessore e, in questo senso, il mio giudizio non cambierà per via della sua adesione al partito di Renzi».

