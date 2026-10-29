Animus Teatro questa sera a “Casa Cara” 

Quando la parola incontra il suono e il canto diventa racconto. È questo il cuore di “Musica e Parole - La voce della musica”, il nuovo appuntamento della rassegna culturale “ViviAmo Selargius 2026” firmata dall’assessorato alla Cultura guidato da Sara Pilia.

L’appuntamento è per oggi alle 20 a Casa Cara, in via Fratelli Bandiera, con protagonista la compagnia Animus Teatro che ha proposto e organizza la serata. Un evento - spiegano gli organizzatori - «che vuole celebrare il legame profondo tra teatro, musica ed emozioni, dove la musica si fa linguaggio universale capace di dire ciò che le parole da sole non riescono a comunicare». Sul palco un dialogo continuo tra suoni, voci e suggestioni. «Non un semplice concerto e non solo teatro, ma un incontro tra arti che punta a creare connessioni ed emozioni nel pubblico».

“Musica e Parole” si inserisce nel percorso di valorizzazione culturale promosso dall’amministrazione comunale di Selargius per l’estate e l’autunno.

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