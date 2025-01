“Anime di Passaggio”, un viaggio nelle nostre emozioni 

Il cineteatro Murgia di Guspini ospiterà domenica alle 18.30 lo spettacolo “Anime di Passaggio”, un progetto unico che vede la collaborazione di sei compagnie teatrali sarde, unite da competenze, creatività e, soprattutto, dal desiderio di esplorare temi complessi e universali.

“Anime di Passaggio”, spiega Martina Cruccu della Federazione Italiana Teatro Amatori (Fita), «è ambientato in una stazione ferroviaria senza tempo né spazio, un luogo sospeso dove anime diverse si incontrano, ciascuna con il proprio vissuto, alla ricerca di una direzione. Ogni personaggio porta con sé il peso delle proprie esperienze, emozioni e speranze, trovandosi simbolicamente a un bivio della vita. In questa stazione senza nome, due figure osservano il passaggio delle anime: fanno da spettatori alle vite altrui ma restano ferme, incapaci di proseguire, segnate dal peso di un dolore personale. Lo spirito della stazione, invece, è sospeso tra tutte le persone che la attraversano. Con le sue due porte, la stazione rappresenta le diverse scelte che ogni personaggio deve affrontare, un potente simbolo delle trasformazioni che il viaggio della vita comporta»

La compagnia formatasi per il progetto, composta da La Forgia di Muravera, Quinte Emotive di Iglesias, Kainothomia delle Ombre di Oristano, Come.te di San Gavino Monreale, Teatro Marmilla di Ussaramanna e la Filodrammatica Guspinese, si sposterà successivamente in Liguria per partecipare alla rassegna Insieme Teatro, promossa dalla Fita Liguria. A marzo, invece, una compagnia ligure sarà ospite in Sardegna.

“Anime di Passaggio” è scritto da Fabrizio Carta, Carlo Sechi e Martina Cruccu, con la regia di Serena Guidoni. Lo spettacolo è stato ideato per la Festa del Teatro Italiano della Federazione Italiana Teatro Amatori, che nel 2024 si è svolta all'interno del Festival Invaso a Muravera. “Anime di Passaggio” «non è solo una rappresentazione teatrale, ma un invito a riflettere sulle emozioni che ci accompagnano lungo il cammino della vita. Lo spettacolo ci sprona a considerare quanto sia importante accogliere non solo gli altri, ma anche noi stessi. È un viaggio nelle emozioni umane, una testimonianza della bellezza e della fragilità dell’esistenza, che ci coinvolge e ci invita a guardare dentro di noi» ( g.g.s. ).

RIPRODUZIONE RISERVATA