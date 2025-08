Animazione, musica e brividi sulle note di “Undici” 

La gara tra il Cagliari e il Saint-Étienne è stata chiaramente il piatto forte del Trofeo Gigi Riva, ma non era l’unica attrazione nella serata alla Domus dedicata al Mito. Già alle 18.30 si respirava un’atmosfera festosa allo stadio, con eventi riservati ai più piccoli, tra animazione per famiglie, baby dance, l’immancabile Pully e i bambini della Scuola Calcio Gigi Riva, protagonisti in campo con mini-sfide e giochi. Dalle 19, il microfono è passato nelle mani di Filippo Ferraro, conduttore ufficiale dell’evento. Spazio quindi alla musica e allo spettacolo «con uno stile empatico e dinamico, cucito su misura per l’identità dell’evento», hanno tenuto a precisare gli organizzatori.

Brividi rossoblù. Ha riscosso molti consensi la cantautrice cagliaritana Chiara Effe che ha interpretato il brano “Undici”, scritto in omaggio a Riva: un testo intenso che racconta l’uomo, il campione e l’eredità che ha lasciato. Sul palco anche il trio internazionale composto da James Maddock, Brian Mitchell e Alex Valle, con un set esclusivo che ha incluso una traduzione inglese di “Andrea” di Fabrizio De André, un brano originale e una dedica speciale a Riva. A rendere ancora più elettrica la serata a ridosso del match ci hanno pensato poi Moses Concas & Band con una performance contemporanea - in equilibrio tra beatbox, armonica e groove urbano e con sonorità fortemente identitarie - i dj set curati da Rds per una selezione musicale piuttosto coinvolgente. Alla consolle anche il deejay di Radiolina Manuel Cozzolino.

