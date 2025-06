Animazione estiva: bambini al Poetto 

Si svolgerà dal 7 luglio al 1° agosto il programma di animazione estiva Summer sport organizzato dal Comune di Donori in uno stabilimento balneare del Poetto a Cagliari. L’iniziativa è rivolta ai bambini della scuola elementare e delle medie e prevede 12 giornate di attività (il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 18,30) per quattro settimane.

I ragazzi alterneranno l’impegno in varie discipline sportive con la balneazione e momenti di relax sotto l’ombrellone. Il programma offre un’ampia scelta tra le attività da svolgere in spiaggia o in acqua: volley, basket, calcio, beach tennis, bocce, nuoto, pallanuoto, canoa, golf. Previsti anche laboratori di disegno, canto, balli di gruppo, laboratorio di braccialetti e animazione per bambini.

La quota di partecipazione è di 158 euro a cui vanno aggiunti 35 euro di iscrizione. Le domande di partecipazione scadono il 9 giugno. (c. z.)

