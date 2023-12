Animazione e giochi con Babbo Natale 

Il Castello di San Michele si è trasformato nella dimora di Babbo Natale per far sognare bambini e grandi. Per dieci giorni, sino a martedì 19, giornate di spettacolo e animazione per immergersi dentro una vera e propria opera teatrale, grazie a 65 professionisti, tra attori, mascotte e animatori. Ognuno, col suo ruolo, accompagna i visitatori all’interno del mondo di Babbo Natale.

«Come recita la scritta all’ingresso del Castello: “Qui lasci il presente per entrare in un mondo visto con gli occhi di un bambino”, è davvero un’esperienza unica», racconta Alessia Littarru, organizzatrice del “Castello di Babbo Natale”. «È un evento per bambini ma anche per grandi, i genitori restano estasiati e colpiti dalla bellezza del Castello».

Un’occasione, per le famiglie, di trascorrere una giornata diversa e tornare tutti insieme bambini, vivendo la realtà magica del natale. Molto di più di un semplice Castello, si tratta di ammirare e interagire col fantastico mondo di Babbo Natale. Dall’Ufficio Postale alla biscotteria, dall’industria dei giocattoli alla stanza cantastorie, dal trucca bimbi allo spettacolo con gli elfi, dalla pozione magica alla merenda con Santa Claus e mamma Natale. Insomma un’esperienza imperdibile e indimenticabile.

Dieci giorni per vivere a pieno l’aria natalizia in città. Entusiasti bambini e genitori. «Vengo da Rimini, nella mia città non esistono castelli del genere, è bellissimo sia per bambini che per grandi», dichiara Natalia Ferrari. «È la prima volta che vengo con mia figlia al Castello di Babbo Natale, davvero stupendo, ci torneremo», ha spiegato Paolo Orrù. «Noi arriviamo da Tonara, siamo venute appositamente per il Castello. Non sognano solo i bimbi, ma anche noi mamme», ha detto Carla Lai.