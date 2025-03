Animatori per l’oratorio 

Cercansi animatori per le attività estive dell’oratorio della chiesa di San Leonardo, a Serramanna. L’appello dei responsabili è stato lanciato sulla pagina Facebook della parrocchia guidata da don Giuseppe Pes. «L’estate si avvicina e stiamo cercando nuovi ragazzi e ragazze pronti a rendere speciali le attività del nostro oratorio», si legge nella chiamata rivolta a ragazzi «dalla seconda media alla prima superiore (aiuto animatori) e dalla seconda superiore in su (animatori). Insomma: le attività che coinvolgono i bambini della parrocchia passano dalle adesioni. Già fissata la data per l’incontro in vista dell’organizzazione delle attività: domenica, alle 17:30, nel salone dell’oratorio San Leonardo. Per aderire, bisogna scrivere un messaggio ai numeri indicati dalla parrocchia sui social. ( ig. pil. )

