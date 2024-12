Animanera, il Nuorese si ammanta di soul e gospel 

Festeggia trent’anni. È tra i festival isolani più longevi, abbonato a successi e grandi numeri. Stavolta la creatura dell’associazione culturale Intermezzo, Animanera Mediterranea-Blacksoul, cambia approccio. Martedì a domenica la rassegna nuorese abbraccerà diversi paesi, a ridosso del Natale: tra gospel, canti identitari e un grande spettacolo al Ten di Nuoro con ì Neri per caso.

Longevità

«Il nostro festival compie trent’anni», afferma il direttore artistico Pierluigi Manca, «per tanto tempo il nostro è stato un appuntamento estivo, stavolta invece abbiamo deciso di cambiare collocazione, anche per non andare in conflitto con il Cala Gonone Jazz. Abbiamo comunque deciso, stando ai contenuti, di continuare a puntare sulla musica afroamericana. Ovviamente, visto il periodo, abbiamo puntato sul gospel. Così, la nostra scelta è ricaduta sul collaudatissimo gruppo Cedric Shannon Rives, originari di Saint Louis». Manca aggiunge: «Abbiamo stilato per loro un programma bello fitto: partirà martedì prossimo da Orosei e si concluderà la domenica successiva a Dorgali. Inoltre, gospel a parte, abbiamo pensato di contattare I Neri per caso, giusto per rimanere in tema. Si esibiranno al teatro Ten di Nuoro nella serata conclusiva del festival. Il celebre gruppo a cappella farà un repertorio che si chiama “Natale per caso”. Insomma, pescheranno molti brani della tradizione natalizia, più i loro brani-simbolo. La città sta rispondendo benissimo: per quella data il Ten è quasi al completo».

Lo spirito

Un evento che fin da subito ha rimarcato la sua impronta. Animanera Mediterranea-Blacksoul è stato l’ispiratore di numerose manifestazioni, tra i primi a portare la black music nell’Isola. Dal 1995 a oggi, la manifestazione ha sempre avuto il fine di trasmettere l’esperienza della musica nera - attraverso sonorità, temi e interpreti eccezionali - trovando un filo conduttore con le forme espressive locali. «Ci siamo ispirati, anche per il nome, alla musica africana e afroamericana», spiega Giuseppe Giordano, presidente di Intermezzo.

Il programma

Martedì prossimo la rassegna romperà il ghiaccio da Orosei, alle 20, dalla chiesa di San Giacomo: la scena sarà tutta per il gruppo gospel Cedric Shannon Rives; analogo copione mercoledì 18, stavolta a Oliena nell’anfiteatro di piazza Berlinguer, dalle 20.30; giovedì 19, invece, tappa a Lula alle 20.30, nella chiesa di San Francesco, per Cedric Shannon Rives e Tenore Luvulesu; venerdì 20, poi, la rassegna sbarcherà a Orani, alle 21, nella chiesa di San Giovanni Battista: la musica gospel dialogherà con il Coro Polifonico di Silanus; sabato ancora gospel, tra Nuoro e Bitti: alle 17.30 il Cedric Shannon Rives delizierà il corso Garibaldi, mentre alle 21 sarà al cinema Ariston bittese, insieme al Complesso vocale di Nuoro; domenica 22 la grande chiusura, tra Dorgali e Nuoro: alle 20.30 il gruppo Usa si esibirà nel centro culturale dorgalese, con il Coro femminile Ilune, mentre alle 21 i Neri per caso arriveranno al Ten.

