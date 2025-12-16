VaiOnline
San Michele.
17 dicembre 2025 alle 00:26

Animali in vendita tenuti in condizioni precarie: i carabinieri forestali mettono i sigilli al negozio 

Alcuni degli esemplari in vendita erano in precarie condizioni igienico-sanitarie, qualcuno anche in evidente sofferenza. In particolare, come emerso durante l’ispezione dei carabinieri Forestali del nucleo Cites di Cagliari, diciassette pappagalli sono sembrati in una situazione critica. Da qui la denuncia della titolare dell’attività, una 74enne, per la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e il sequestro dei locali e degli animali per ora affidati in custodia giudiziale alla stessa indagata in attesa di una eventuale diversa soluzione.

Il controllo da parte dei Carabinieri forestali, con il supporto dei militari della stazione di Sant’Avendrace, è scattato ieri mattina in una traversa via Abruzzi nell’esercizio commerciale Il Ciuffolotto. La verifica era finalizzata a esaminare che venisse rispettata la normativa nazionale e internazionale in materia di detenzione e commercio di animali. Secondo le accuse, sarebbe emerso che diversi animali, in particolare anche 17 pappagalli tutelati dalla Convenzione di Washington, erano in sofferenza e in condizioni igieniche e sanitarie precarie. Da qui la denuncia della titolare e il sequestro del locale. (m. v.)

