Animali in città, Comune bocciato 

Non c’è casa, o quasi, senza un quattrozampe. Cani e gatti sono considerati come “uno di famiglia”, eppure Oristano non svetta nel rapporto annuale “Animali in città”, stilato da Legambiente. E chiude l’anno con un giudizio finale «insufficiente», mentre in provincia l’unico comune premiato è Nurachi che guadagna il podio fra i piccoli centri (molte amministrazioni non hanno parteciparto al sondaggio). La bocciatura sta stretta sia all’amministrazione comunale oristanese che alla Asl, gli enti finiti sotto la lente dell’associazione per la gestione degli animali in città. Entrambi ribadiscono massimo impegno e attenzione per i 4 zampe con progetti vecchi e altri in fase di realizzazione per il benessere animale.

Il report

Legambiente prende in esame diversi parametri a iniziare dal quadro dei regolamenti comunali e dalle ordinanze sindacali sulla corretta detenzione degli animali, sanzioni per la mancata iscrizione all’anagrafe canina e la mancata rimozione escrementi. E ancora un regolamento che preveda agevolazioni fiscali per chi adotta cani e gatti, che ne regolamenti l’accesso nei luoghi di lavoro e nei locali pubblici; ancora iniziative per la lotta al randagismo, per la tumulazione o la cremazione, e poi spiagge libere, ordinanze su fuochi d’artificio e botti. Su questo fronte il giudizio di Legambente è secco: pessima. Giudizio insufficiente anche per la risorse stanziate, per il rapporto fra la spesa dichiarata e il numero dei residenti, i cani inscritti in anagrafe canina, la percentuale di gatti sterilizzati tra quelli presenti nelle colonie feline, i cani presenti nei canili e quelli dati in adozione, le aree verdi dedicati ai cani. Unica sufficienza per la presenza e il funzionamento dei canili rifugio, dei gattili, per la gestione di cani liberi controllati, la presenza di una procedura d’intervento su richiesta dei cittadini che si imbattono in animali liberi non padronali in difficoltà.

La replica

L'amministrazione che ha aderito al sondaggio di Legambiente (la Asl invece non ha risposto) non ci sta. «Da parte nostra c’è la massima attenzione verso gli animali d'affezione – sostiene l’assessora all’Ambiente Maria Bonaria Zedda – esistono già precisi regolamenti che riguardano la detenzione, la conduzione dei cani ma anche norme che prevedono sanzioni per chi ad esempio non raccoglie le deiezioni». C’è poi una delibera che disciplina la presenza del circo con animali, ci sono le spiagge libere e le aree cani in città. Inoltre sono previste anche agevolazioni per chi adotta i cani. E «Nel regolamento Tari è stata introdotta una norma che prevede la riduzione della tassa» aggiunge Zedda. E ancora 200 euro per i primi due anni in favore degli adottanti per sostenere le spese veterinarie. «Abbiamo avviato un’importante collaborazione con la Asl, nei prossimi mesi si concretizzeranno diverse iniziative» sottolinea.