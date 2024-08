Animali domestici, rincari su crocchette e spese mediche 

Quanto costa essere proprietari di un cane? Tanto, stando a una recente ricerca di Changes Unipol elaborata da Ipsos. La maggioranza degli italiani (56%) ha almeno un animale domestico, soprattutto cani (36%) e gatti (33%). E la spesa mensile per il mantenimento (escluso il veterinario) è mediamente di circa 65 euro. Le spese mediche annuali invece ammontano a circa 180 euro. Parlando di cani, l'alimentazione ovviamente dipende dal peso: «Per uno di piccola taglia, tipo pincher o volpino, si spendono 50-60 euro al mese in crocchette di base, se invece uno vuol dare il top – magari scatolette bio – si arriva al doppio. Certo poi che i pasti per un pastore tedesco sono più cari», spiega Diego Manca, direttore sanitario del laboratorio veterinario Lago d'Orta a Omegna (Verbania). Nel Paese, comunque, i rincari dei prezzi per gli animali domestici sono più limitati rispetto a quelli registrati negli Stati Uniti, dove si registra un vero boom. La società americana Rover, leader nel cosiddetto pet sitting, ha calcolato che i costi annuali possono variare da 1.000 a 5.225 dollari all'anno negli Usa, mentre il costo mensile per possedere un cane si aggira tra 80 e 440 dollari. I rincari sono legati in gran parte all'aumento dei prezzi del cibo per animali, con alcuni marchi che costano fino all'80% in più rispetto all'anno scorso.

RIPRODUZIONE RISERVATA