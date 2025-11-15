Animali avvelenati, torna l’incubo 

L’ultimo allarme è stato lanciato pochi giorni fa: «Fate attenzione, sono stati trovati dei bocconi avvelenati nel campo recintato vicino ai salesiani, una signora li ha rimossi ma potrebbero essercene anche all’interno», l’appello rivolto ai proprietari di cani e altri animali. E dopo qualche gatto morto, e alcuni malori fra i cani della borgata Santa Lucia, torna l’incubo veleno che pochi anni fa aveva fatto strage fra i quattro zampe della zona. «Segnalate tutto al Comune e alla Asl e non sui social, chi commette questi reati va punito», l’appello di Anna Rita Salaris, rappresentante della Lega italiana in difesa degli animali e dell’ambiente e residente nel quartiere di Selargius.

L’allarme

Qualche gatto è stato trovato senza vita, mentre le segnalazioni che si inseguono da giorni fanno preoccupare residenti e animalisti. «La prima a notare i bocconi è stata la dog sitter che si occupa di diversi cani nel quartiere», racconta Maurizio Arisi, proprietario di un cane che tiene dai genitori in borgata. «Negli stessi giorni è sparito un gatto dei vicini, poi ritrovato morto davanti al cancello di casa, a pochi metri dal viale fra via Satta e via Angioy dove sono state viste le polpette sospette». Ma non è l’unico gatto trovato senza vita nel rione, oltre a diversi cani che nell’ultimo periodo hanno avuto dei malori improvvisi. «Non so chi possa essere, ma chiunque sia spero venga fermato il prima possibile», dice ricordando la mattanza di animali di pochi anni fa, quando i bocconi avvelenati venivano addirittura lanciati nei cortili e nei giardini delle villette di viale Vienna, via Deledda e via Cambosu.

Le esche

Polpette sospette ritrovate anche fra i cespugli lungo i percorsi solitamente frequentati da chi passeggia col cane. «Chi lo fa non si rende conto dei pericoli che causa, si stanno uccidendo animali e i rischi ci sono anche per i bambini», fa notare Anna Rita Salaris. «Da luglio c’è la nuova legge Brambilla che inasprisce le pene, sia pecuniarie che detentive, e a chi denuncia viene garantito l’anonimato», spiega l’animalista. «Segnalate tutto, solo così si può mettere fine a questi continui avvelenamenti di animali».

La politica

Il caso è finito anche in Consiglio comunale. «Le indagini spettano alle forze dell’ordine», la premessa di Riccardo Cioni, esponente della minoranza, «ma in quella zona della borgata c’è da risolvere il problema dell’illuminazione carente e dei cestini che mancano come segnalano da tempo i residenti. Oltretutto, come ho più volte detto, serve un potenziamento delle telecamere per monitorare il territorio e questo spetta all’amministrazione comunale che deve confrontarsi con i carabinieri per cercare di mettere fine a questo problema, e scongiurare l’ennesima strage di animali».

