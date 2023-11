Animali avvelenati, Forestale all’opera 

Dopo una serie di avvelenamenti di cani e gatti, l'Ispettorato provinciale di Oristano ha avviato un piano di prevenzione per proteggere gli animali domestici e identificare i responsabili. Nel tentativo di porre fine a questa pericolosa situazione, una pattuglia della Forestale di Marrubiu è intervenuta ieri nel paese, supportata da un cane addestrato per il rinvenimento di esche avvelenate. I controlli sono stati condotti lungo diverse vie, concentrandosi soprattutto nelle zone in cui i cittadini hanno segnalato il ritrovamento di fette di prosciutto e polpette sospette, presumibilmente avvelenate. Le autorità locali si stanno impegnando affinché gli abitanti di Terralba possano vivere senza timore per i loro amici a quattro zampe. «L'obiettivo è individuare le esche avvelenate, raccoglierle come prova e avviare un'indagine approfondita per identificare gli autori di tali atti – spiega il comandante della stazione di Marrubiu Antonello Cadoni - Abbiamo recuperato diverse carcasse di animali, ora verranno portate in laboratorio per le analisi. E’ la terza volta che interveniamo per situazioni simili a Terralba, ci sono già dei procedimenti aperti, sono state fatte anche delle perquisizioni e stiamo portando avanti le indagini».

